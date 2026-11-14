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Georgios Donis, seleccionador de Arabia Saudí, decidió excluir a Mohammed Mahzari de la concentración de la selección saudí que se celebra en Catar, durante el parón internacional del mes de noviembre.

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Según un comunicado oficial de la selección saudí, la baja de Mahzari se debió a que sintió dolores en los isquiotibiales, ya que las pruebas médicas confirmaron que había sufrido la lesión y que necesitaba un programa de tratamiento y rehabilitación, por lo que regresará hoy a Riad para iniciar su programa de rehabilitación con su club.

Donis había dirigido a Arabia Saudí en su victoria por 3-2 sobre Corea del Sur, durante el partido que enfrentó a ambas selecciones hoy viernes, en el estadio Jassim bin Hamad de la capital catarí, Doha, en el primero de sus encuentros amistosos durante el actual parón internacional, de cara a los próximos compromisos.

Marwan Al-Sahafi, extremo del Al-Ittihad, abrió el marcador para la selección saudí en el primer minuto del tiempo añadido de la primera mitad.

Con el inicio de la segunda mitad, concretamente en el minuto 47 del partido, Hyun Jo logró marcar el gol del empate para la selección surcoreana, después de transformar en gol un centro raso con un potente disparo que el portero saudí Mohammed Al-Owais no consiguió detener.

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Mohammed Kanno, centrocampista del Al-Hilal, respondió rápidamente al gol, devolviendo la ventaja a la selección saudí en el minuto 56 del partido, tras recibir un pase de Saud Abdulhamid, lateral del Lens francés, y mandarla al fondo de la red con un potente disparo.

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Abdulelah Al-Amri, defensa del Al-Nassr, no esperó demasiado, añadiendo el tercer gol de Arabia Saudí en el minuto 59, después de transformar de cabeza un balón que Nasser Al-Dawsari, centrocampista del Al-Hilal, envió desde un saque de esquina.

Y aunque Lee Jae logró marcar el segundo gol de la selección surcoreana en el minuto 68, tras transformar un centro raso en gol en la portería de Al-Owais, la selección saudí consiguió mantener la victoria.

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Esta victoria es la primera de la selección saudí sobre su homóloga surcoreana en 21 años, concretamente desde 2005, cuando la venció en los partidos de ida y vuelta por 2-0 y 1-0 en la fase de clasificación para el Mundial de 2006.

Cabe recordar que este partido fue el número 19 entre las selecciones de Arabia Saudí y Corea del Sur, tanto a nivel amistoso como oficial, desde su primer encuentro en 1980.

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En los 18 partidos anteriores, la selección saudí logró 5 victorias, frente a 6 partidos ganados por la selección coreana, mientras que el empate se impuso en otros 7 partidos.

Desde entonces, ambas selecciones disputaron 6 partidos, en ninguno de los cuales Arabia Saudí consiguió ganar, ya que la selección coreana logró vencer en dos partidos, mientras que 4 partidos terminaron en empate, antes de la victoria en el partido de hoy.

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A nivel amistoso, ambas selecciones disputaron su séptimo partido, una serie que comenzó en 1980, en la que la selección coreana se impuso en dos ocasiones, mientras que 3 partidos terminaron en empate, y la victoria de hoy fue la segunda para la selección saudí.

La victoria más destacada de la selección saudí sobre su homóloga coreana fue en las semifinales de la Copa Asiática 2000, cuando Talal Al-Meshal marcó los dos goles de la victoria por 2-1.

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En cuanto al último partido oficial, fue en los octavos de final de la Copa Asiática 2023, que terminó en el tiempo reglamentario con empate a 1-1, antes de que la selección coreana consiguiera pasar a los cuartos de final en la tanda de penaltis.

Cabe recordar que la selección saudí disputará un nuevo partido amistoso en su actual concentración en la capital catarí, Doha, después de Corea del Sur, cuando se enfrente a la selección de Uzbekistán el próximo martes.