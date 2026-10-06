Harry Kane ha redondeado con broche de oro su partido récord con la selección inglesa de fútbol. En el 3-0 (2-0) de la Nations League ante la República Checa, la estrella atacante del Bayern de Múnich no solo igualó con su partido internacional número 125 el antiquísimo récord del portero Peter Shilton, sino que además llevó prácticamente en solitario a los Three Lions a una victoria más que merecida con un doblete (40'/57') y un gol en propia puerta provocado (27').

Tres días después de la exhibición de siete goles en Croacia (7-0), Kane marcó ante 78.000 espectadores en el estadio de Wembley de Londres sus goles 90 y 91 con la selección, de la que hace tiempo es el máximo goleador histórico. En el 2-0, al capitán solo le hizo falta empujar el balón tras una gran jugada, mientras que el 3-0 lo logró de cabeza.

Antes, el jugador de 33 años había provocado un gol en propia puerta de Vladimir Coufal; el futbolista del Hoffenheim empujó a la red el centro a media altura de Kane sin presión de ningún rival. Tras 82 minutos, el ganador del partido fue sustituido entre una ovación en pie. El Daily Mail habló de una «noche histórica» para «uno de los mejores delanteros que este país ha producido jamás».

Después de la ajustada derrota por 2-3 ante España en el arranque de la Nations League, los ingleses del seleccionador Thomas Tuchel celebraron su tercera victoria consecutiva sin encajar goles. En noviembre llegarán, en la lucha por los cuartos de final, los dos últimos partidos del grupo: contra Croacia (12 de noviembre) y, posiblemente, por el liderato del grupo en España (15 de noviembre).

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La racha continúa: España vence a Croacia tras empezar perdiendo

La campeona del mundo España ha ampliado su racha de récord mundial. Ante una Croacia muy fuerte en defensa, que tres días antes había sufrido ante Inglaterra la mayor derrota de su historia con el 0-7, el equipo del seleccionador Luis de la Fuente logró en la cuarta jornada de la Nations League un 2-1 (0-1) gracias al doblete de Mikel Merino (61'/88') y ahora encadena 42 partidos sin perder.

El gol de la victoria llegó después de que Ivan Perisic, que había adelantado inicialmente a los croatas (17'), fuera expulsado por doble amarilla (81'). Poco antes, el exprofesional de la Bundesliga incluso había tenido en sus botas el segundo tanto ante una España por momentos imprudente, pero falló una clarísima ocasión ante el portero español Unai Simón (77').

Perisic había marcado de cabeza el 1-0 después de una primera gran ocasión de Josip Stanisic, del Bayern de Múnich (13'). El portero español Unai Simón no había podido blocar un disparo de Igor Matanovic, del Friburgo. Poco después, Matanovic perdonó el 2-0 tras un mal pase de Simón (23').

España no generó peligro por primera vez hasta poco antes del descanso, pero Lamine Yamal, tras un pase maravilloso de Pedri, solo encontró la red lateral. Tras la reanudación, la campeona del mundo aumentó la presión y, después de un despeje de cabeza fallido de Stanisic, Merino marcó a pase de Dani Olmo. Tras la expulsión de Perisic, el súper revulsivo completó la remontada con un golazo.







