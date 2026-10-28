El portugués Cristiano Ronaldo se adjudicó la disputa por el premio "BOAT", lanzado por la Unión Europea de Fútbol y la revista "France Football" para elegir al mejor jugador de la historia entre los ganadores del Balón de Oro, superando a su rival argentino Lionel Messi y a varias leyendas del deporte.

Según la web oficial del premio Balón de Oro, la consagración de Ronaldo llegó gracias a la edición que conquistó en 2008, cuando era jugador del Manchester United, añadiendo así un nuevo logro a su brillante trayectoria, tras encabezar la votación de los aficionados realizada a través de la web del Balón de Oro, con una tarifa de un euro por cada voto.

Messi, ganador del Balón de Oro en ocho ocasiones, quedó en segundo lugar por la edición de 2012, mientras que Ronaldo ocupó también el tercer puesto por su consagración con el premio en 2017, en una votación que se cerró en la madrugada del martes al miércoles.

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Ronaldo y Messi, al frente de la carrera de las leyendas

La UEFA y "France Football" permitieron a los aficionados elegir al ganador del premio "BOAT", siglas de la expresión "el mejor de todos los tiempos", entre diez jugadores que habían ganado cada uno el Balón de Oro al menos en dos ocasiones.

La lista incluyó a Ronaldo, ganador del premio en cinco ocasiones, y a Messi, poseedor de ocho títulos, además del neerlandés Marco van Basten y el francés Michel Platini, con tres títulos cada uno, así como el neerlandés Johan Cruyff con tres Balones de Oro.

La lista también comprendió al brasileño Ronaldo, el alemán Franz Beckenbauer, el inglés Kevin Keegan, el argentino Alfredo Di Stéfano y el alemán Karl-Heinz Rummenigge, tras haber ganado cada uno el premio en dos ocasiones.

El primer Balón de Oro: el inicio del viaje de Ronaldo

Ronaldo cosechó el primer Balón de Oro de su carrera en 2008, superando a Messi y al español Fernando Torres, durante su etapa de esplendor con el Manchester United.

Posteriormente, el astro portugués añadió otros cuatro Balones de Oro a su palmarés, en los años 2013, 2014, 2016 y 2017, todos ellos durante su trayectoria con el Real Madrid.

En cuanto al mecanismo de votación del premio "BOAT", se exigió el pago de un euro para participar, con la entrada de los votantes en un sorteo de dos entradas para asistir a la gala del Balón de Oro de 2027.

Cabe recordar que Harry Kane, estrella del Bayern Múnich y de la selección de Inglaterra, se coronó con el premio Balón de Oro al mejor jugador del mundo en 2026, y recibió el galardón en la gala celebrada anteayer lunes en la ciudad de Londres.