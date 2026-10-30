El cuerpo técnico del Real Madrid recibió un importante impulso anímico horas antes del duelo ante el Racing de Santander, con el regreso de la joven promesa turca Arda Güler a los entrenamientos grupales tras superar sus molestias musculares.
El conjunto blanco completó su tercera sesión de entrenamiento de la semana en la Ciudad Deportiva de Valdebebas, centrado por completo en la jornada 11 de LaLiga, en la que visitará como difícil rival al Racing de Santander el próximo domingo en el estadio de El Sardinero.
La sesión de entrenamiento contó, según el diario español "Sport", con el regreso de Güler para incorporarse al grupo con normalidad, después de que las molestias por la sobrecarga muscular lo obligaran a realizar entrenamientos específicos e individuales en los últimos días, quedando listo para reforzar las opciones del técnico en el próximo partido.
Valverde: la preocupación continúa
Por el contrario, la incertidumbre sigue rodeando la situación de la estrella uruguaya Fede Valverde, que continúa bajo un seguimiento médico minucioso.
El centrocampista sufre una importante sobrecarga muscular derivada del enorme esfuerzo físico que realizó en el partido del Clásico ante el Barcelona, por lo que continúa con su programa de entrenamiento específico sobre el terreno de juego, alejado del grupo, lo que pone un gran signo de interrogación sobre su presencia en el partido del domingo.
El regreso del gigante guardameta
En lo que respecta a la portería, los entrenamientos trajeron otra buena noticia con el regreso del belga Thibaut Courtois para entrenar con todas sus energías y fuerzas, tras recuperarse por completo del cuadro febril que lo apartó de las pasadas sesiones, confirmando así su plena disponibilidad para proteger la portería del Merengue en El Sardinero.