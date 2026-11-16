Doble parte médico: el Barcelona aclara la situación de Cubarsí y De Jong

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El FC Barcelona emitió este lunes un parte médico sobre Frenkie de Jong y Pau Cubarsí.

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En lo que respecta al jugador neerlandés, pese a sufrir una distensión en el músculo obturador, el club azulgrana confirmó que estará disponible para el partido ante el Villarreal.

Por su parte, Pau Cubarsí sufre una sobrecarga en el músculo iliopsoas, y la evolución de su estado determinará si podrá jugar contra el Villarreal.

Según el diario Sport, Cubarsí no está descartado por ahora para el encuentro, y los próximos días serán decisivos para que el entrenador, Hans Flick, tome una decisión sobre el jugador.

De Jong llegó a Barcelona ayer domingo, después de abandonar la concentración de la selección de los Países Bajos por unas molestias físicas.

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A su llegada a la Ciudad Condal se le vio caminar con normalidad, lo que supuso una señal positiva respecto a su lesión.

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El jugador había generado preocupación después de que la Federación Neerlandesa de Fútbol anunciara que no viajaría a Berlín para disputar el partido ante Alemania.

Sin embargo, Xavi, seleccionador de los Países Bajos, quiso calmar los ánimos en la rueda de prensa previa al encuentro: "De Jong tiene una lesión leve y no puede jugar. Tomamos la decisión juntos. Me dijo que no podía jugar y ya está".

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Tras las pruebas médicas a las que se sometió el jugador, se confirmó que la lesión de De Jong no es grave y que Flick podrá contar con el centrocampista neerlandés en el duelo ante el Villarreal, previsto para el próximo domingo.

El neerlandés siempre ha gozado de la confianza del técnico alemán y aspira a tener un papel más importante en lo que queda de temporada.

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De Jong es una pieza polivalente para Flick, que ya lo utilizó como lateral derecho en la segunda parte del partido contra el Atlético de Madrid, donde desempeñó un papel importante.

Dudas sobre la participación de Pau Cubarsí

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En cuanto a Pau Cubarsí, el central sigue siendo duda para el partido ante el Villarreal en el Spotify Camp Nou.

El joven defensa fue sustituido en el descanso del partido contra Inglaterra por decisión de Luis de la Fuente, lo que desató la alarma entre la afición del Barcelona.

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No es de extrañar, ya que hablamos del líder de la línea defensiva del conjunto azulgrana y de uno de los pocos defensas que hasta ahora no habían sufrido ningún problema físico.

Los primeros indicios sobre el estado del jugador no hacían pensar que hubiera motivos de preocupación, y las pruebas médicas confirmaron finalmente que se trata de una sobrecarga muscular.

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En los próximos días, los servicios médicos tendrán que determinar si la participación del jugador en el partido ante el Villarreal supone algún riesgo, dada su gran importancia en el sistema de Flick.