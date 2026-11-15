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La planificación deportiva en el club saudí Al Nassr no se detiene, ya que la directiva del "Al Alami" trabaja de hecho con la mirada puesta en la próxima temporada.

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El diario Sport informó de que la directiva del Al Nassr está reestructurando la plantilla del equipo para reducir la factura salarial, y apuesta por la continuidad de Joao Felix e Iñigo Martínez, en paralelo a los preparativos para la salida de Sadio Mané.

Según lo revelado por la plataforma 365Scores, la directiva del Al Nassr ha activado una hoja de ruta que busca blindar a dos de los principales pilares del equipo: Joao Felix e Iñigo Martínez.

Este doble movimiento llega en respuesta al nivel que ambos jugadores ofrecen sobre el terreno de juego, así como a la necesidad de reorganizar las cuentas económicas del club saudí.

La prioridad absoluta de la dirección deportiva es Joao Felix. El Al Nassr ha decidido acelerar las negociaciones para renovar el contrato del internacional portugués y asegurar su continuidad con el equipo a medio plazo.

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Desde su llegada a la Liga Profesional Saudí Roshn, el delantero portugués ha encontrado en Riad el entorno adecuado de confianza y estabilidad, los dos aspectos que echó en falta durante sus últimas etapas en Europa.

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Joao Felix se ha convertido en el eje creativo y ofensivo del Al Nassr, después de que su influencia futbolística convenciera por completo a los responsables del club, que buscan cerrar la renovación de su contrato lo antes posible para evitar cualquier posible tentación por parte de otros grandes clubes saudíes o de clubes del mercado europeo, e impedir una eventual vuelta al Barcelona.

En paralelo a los intensos movimientos para asegurar la continuidad de Joao Felix, el Al Nassr ha tomado una decisión definitiva de renovar el contrato de Iñigo Martínez por una temporada adicional.

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El defensa vasco, de 35 años, se ha impuesto como líder indiscutible de la zaga amarilla, gracias a su personalidad de liderazgo, su capacidad para sacar el balón desde atrás y su solidez en los duelos individuales.

Al prorrogar su contrato por una temporada más, el Al Nassr premia a Iñigo Martínez por el impresionante nivel que ofrece en la actualidad, y cierra definitivamente la puerta a cualquier especulación sobre un regreso del exjugador del Barcelona durante la última etapa de su carrera futbolística.

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Con el fin de proporcionar la cobertura económica necesaria para asegurar la continuidad de Joao Felix e Iñigo Martínez, el Al Nassr se prepara para dar un gran paso en lo que respecta a los jugadores que abandonarán el equipo.

Según indican los informes procedentes de Arabia Saudí, existe una clara tendencia dentro del club a no renovar el contrato de Sadio Mané al final de la presente temporada.

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El objetivo es reducir considerablemente la factura salarial, liberando uno de los salarios más altos del vestuario, además de dejar libre una plaza de jugador extranjero, lo que otorgaría al club un mayor margen de flexibilidad para moverse en el mercado de fichajes.