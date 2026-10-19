Doble misión para Enrique: aplazar el centenario de Flick y derrocar al Barcelona

El alemán Hansi Flick, entrenador del Barcelona, ha asegurado en numerosas ocasiones que no se detiene a revisar sus estadísticas.

Flick concede una importancia relativa a los récords que sigue firmando con el Barcelona, el último de ellos igualar el mejor arranque en la historia de LaLiga, tras lograr pleno de puntos en las primeras 9 jornadas.

El diario Mundo Deportivo señaló que Flick alcanzará su victoria número 100 con el Barcelona si gana mañana martes al Paris Saint-Germain en la Liga de Campeones de Europa.

Desde su llegada al club catalán en el verano de 2024, Hansi Flick ha dirigido al Barça en 129 partidos en todas las competiciones oficiales. Esas victorias le han dado al Barcelona dos títulos de LaLiga, dos títulos de la Supercopa de España y un título de la Copa del Rey.

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En cuanto a Luis Enrique, entrenador del París, que intentará impedir que Flick llegue a esa cifra, logró 100 victorias en 126 partidos con el Barcelona, es decir, en 3 partidos menos, con un porcentaje del 79,3 %.

Luis Enrique es el único entrenador en la historia del Barcelona que necesitó el menor número de partidos para alcanzar ese logro, mientras que Pep Guardiola necesitó 139 partidos para conseguir la misma cifra con el conjunto catalán.

Luis Enrique terminó su etapa en el Barcelona tras lograr 138 victorias en 181 partidos, con un porcentaje del 76,2 %. El balance de Flick va en la misma dirección, ya que su porcentaje de victorias alcanzará el 77,5 % al llegar a los 100 triunfos. Y su media de victorias podría volverse aún más impresionante a medida que continúe su trayectoria.

Flick se apoya siempre en un planteamiento que cosecha victorias, y rara vez pierde. De los 128 partidos que ha disputado el Barcelona bajo su dirección hasta ahora, el equipo solo ha caído derrotado en 19 ocasiones.

Contando los diez partidos que terminaron en empate, un balance reducido en comparación con equipos dirigidos por otros entrenadores, el porcentaje de partidos en los que el Barcelona no ha perdido asciende al 85 %, una cifra excelente, mientras que Luis Enrique llegó a un porcentaje del 88 %.