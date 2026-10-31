El primero en caer lesionado fue Saibari, que en el minuto 24 había tenido la ocasión de gol más clara del partido hasta entonces. Tras un magnífico pase en profundidad de Konrad Laimer, el marroquí se quedó solo ante el portero del Dortmund, Gregor Kobel, pero se adelantó un poco demasiado el balón, lo que permitió a Kobel salir a tiempo y despejar en primera instancia. En la posterior disputa por el balón, el suizo chocó con la cabeza contra la rodilla de Saibari y también le atrapó el tobillo al atacante.

Mientras Kobel logró resolver la situación, Saibari quedó tendido en el suelo con gestos de dolor y tuvo que recibir atención médica. «Parece algo más grave», temió el experto de Sky Lothar Matthäus. Poco después, el partido terminó para el marroquí. Nathaniel Brown entró en su lugar.

Solo unos minutos después llegó el siguiente contratiempo para el Bayern: Serge Gnabry también notó de repente molestias en el pie izquierdo. En un principio no se pudo apreciar cómo se había producido la lesión. Sin embargo, tras recibir atención médica, el atacante también tuvo que ser sustituido en el minuto 31. Josip Stanisic entró en su lugar. Al comienzo de la segunda parte, el comentarista de Sky Wolff Fuss, citando información que le habían transmitido, habló de un «problema en el tobillo» en el caso de Saibari y de una «lesión en la parte posterior del muslo derecho» en el de Gnabry.

Incluso estuvo cerca de producirse una tercera lesión. En el supuesto gol que adelantaba al BVB, Carney Chukwuemeka golpeó con la rodilla en la cara al portero del Bayern, Jonas Urbig. El jugador de 23 años tuvo que recibir atención médica, pero, a diferencia de sus dos compañeros, pudo seguir jugando. El árbitro Tobias Stieler anuló el gol de Jobe Bellingham tras la revisión del VAR por fuera de juego de Chukwuemeka. En la segunda parte, Michael Olise también tuvo que abandonar el campo con molestias. El francés comenzó a cojear tras lesionarse sin que mediara contacto con otro jugador y señaló al banquillo del Bayern que necesitaba ser sustituido. Lennart Karl entró en su lugar en el minuto 84.

En el otro extremo, el Bayern sí pudo celebrar un gol en el minuto 38: Konrad Laimer adelantó al club más laureado de Alemania. Tras un pase erróneo de Felix Nmecha, los muniqueses salieron rápidamente a la contra. Michael Olise condujo el balón hacia delante y se lo pasó a Laimer, que avanzó a toda velocidad hacia la portería del Dortmund. Kobel aún pudo detener su primer remate, pero el suizo no pudo hacer nada ante el rechace. Así, el Bayern se fue al descanso con una ventaja de 1-0. Serhou Guirassy empató para el BVB en el minuto 60, antes de que Dayot Upamecano pusiera el 2-1 para el Bayern en el 66.