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El Arsenal se prepara para una exigente visita a St James' Park este fin de semana, con Mikel Arteta al frente de una plantilla mermada por importantes problemas físicos. Mientras uno de sus pilares defensivos está por fin cerca de regresar, el equipo ha sufrido nuevos contratiempos en el centro del campo y el ataque.

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La lesión en el centro del campo empaña la recuperación de Saliba

El Arsenal afronta el partido de liga del sábado por la noche contra el Newcastle con noticias dispares sobre sus lesionados tras el parón internacional. El centrocampista Martin Zubimendi estará varias semanas de baja después de sufrir un problema en los isquiotibiales mientras jugaba con España contra Inglaterra la semana pasada. Una resonancia magnética posterior confirmó la lesión.

Mientras tanto, el delantero Bukayo Saka sigue sin estar disponible. Continúa recuperándose de un problema en el cuádriceps que ya le ha hecho perderse cinco partidos. Pese a esas ausencias, Arteta recibió el viernes una buena noticia en defensa: William Saliba está por fin en disposición de entrar en la convocatoria tras recuperarse de una lesión de espalda de larga duración .

Saliba aún no ha disputado ningún partido oficial esta temporada, aunque avanzó en su puesta a punto al participar en dos amistosos a puerta cerrada durante el reciente parón.

Arteta ofrece noticias dispares sobre la plantilla antes de visitar al Newcastle

En la rueda de prensa previa al partido, celebrada el viernes, Arteta confirmó que Saliba ha hecho lo suficiente en los partidos de preparación para entrar en sus planes para el viaje al norte.

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«[Saliba] está listo, se encuentra en un buen momento. Jugó dos partidos y lo hizo realmente bien», afirmó el entrenador del Arsenal.

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Sin embargo, Arteta se mostró mucho más cauto al abordar el estado de Zubimendi tras verse obligado a abandonar antes de tiempo su compromiso internacional.

«[Zubimendi] está de baja», añadió Arteta. «Por desgracia, tiene un pequeño problema en los isquiotibiales. La resonancia magnética mostró una lesión en esa zona y estará de baja unas semanas».

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La baja de Saka pone a prueba las opciones del Arsenal en ataque

Aunque la disponibilidad de Saliba refuerza la defensa del Arsenal, afrontar al mismo tiempo las ausencias de Zubimendi y Saka supone una dura prueba para la plantilla. No se espera que Saka regrese mucho antes de Navidad, por lo que Arteta se quedará sin una pieza clave en ataque durante un periodo exigente.

Arteta ofreció más detalles sobre los plazos de recuperación del delantero: «Le hicieron otra prueba. Está evolucionando muy bien, pero parece que será una lesión de ocho semanas. Creo que ahora lleva cuatro, así que aún pasará un tiempo antes de que vuelva con el equipo».

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El Arsenal, líder de la tabla, afronta una difícil visita al Newcastle

El Arsenal retoma la competición liguera como líder de la tabla, con cinco puntos de ventaja sobre el Brighton. El encuentro del sábado por la noche en Newcastle será, por tanto, una prueba decisiva para mantener su buena dinámica. Para conservar esa ventaja en lo más alto, la mermada plantilla de Arteta tendrá que adaptarse rápidamente lejos de casa.