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Falko Blöding
Traducido por

Doble golpe por lesión en el partidazo de la Champions League: Ousmane Dembélé tiene que retirarse pronto y una estrella del FC Barcelona tampoco puede continuar

Liga de Campeones
Paris Saint-Germain vs Barcelona
Paris Saint-Germain
Barcelona
D. Olmo
O. Dembele

Para Ousmane Dembélé, ganador del Balón de Oro, el duelo de alto nivel de la Champions League entre el PSG y el FC Barcelona terminó antes de tiempo.

El delantero estrella del vigente campeón tuvo que ser sustituido por lesión ante su exclub a los 19 minutos, con el marcador 0-0. Dembélé se lesionó durante un duelo en carrera, sin contacto directo de ningún rival. Tras acelerar en un esprint, se detuvo de repente y se llevó la mano al muslo izquierdo.

Las cámaras captaron el rostro de Dembélé, desencajado por el dolor, y pronto quedó claro que no podía continuar. Para el PSG, la lesión del campeón del mundo de 2018 es una mala noticia, ya que había recuperado una forma extraordinaria. Esta temporada suma cuatro goles y seis asistencias en diez partidos oficiales. El futbolista de 29 años acumuló seis participaciones de gol en dos partidos de la Champions League y destacó especialmente en la victoria por 4-2 ante el Manchester City de la semana pasada.

El entrenador Luis Enrique dio entrada por Dembélé al exdelantero del Barça Ferran Torres. Este desperdició una ocasión clarísima en el minuto 25: tras una gran dejada de cabeza de João Neves, remató solo y desequilibrado hacia atrás, pero Joan García respondió con una parada brillante.

El FC Barcelona, que ya arrastra problemas de lesiones, también tuvo que hacer un cambio temprano: el exjugador del Leipzig Dani Olmo, de 28 años, se lesionó en una disputa en el centro del campo con Vitinha. Hansi Flick decidió dar entrada a Fermín López en su lugar.

En la primera parte estuvo a punto de producirse un tercer cambio por lesión: el defensa del PSG Willian Pacho, tendido en el suelo durante una disputa con Fermín López, recibió accidentalmente un golpe de la bota de López en la frente. Iliá Zabarnyi comenzó a prepararse por precaución, pero Pacho pudo seguir jugando.

En lo futbolístico, el partido entre el líder y el segundo clasificado en el Parque de los Príncipes no defraudó las altas expectativas: el PSG dispuso de tres buenas ocasiones solo en los primeros diez minutos, mientras que, en el otro extremo, Anthony Gordon se quedó por muy poco sin poder rematar a corta distancia un centro de Lamine Yamal.

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En el minuto 38, Désiré Doué premió la superioridad de los locales con el gol que abrió el marcador. Tras recuperar el balón en campo del Barça, el internacional francés no se lo pensó dos veces y colocó un disparo con la derecha desde 17 metros en la esquina inferior izquierda.

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