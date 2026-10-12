Doble golpe para el Manchester United antes del viaje a Madrid

El Manchester United recibió un nuevo golpe en su preparación para enfrentar al Atlético de Madrid en la Champions League, después de que Kobbie Mainoo y Luke Shaw se ausentaran de los entrenamientos, lo que generó dudas sobre su posible presencia en el esperado encuentro y aumentó la presión sobre el entrenador Michael Carrick.

Se espera que el club resuelva más tarde la situación de los jugadores respecto al viaje a la capital española, a la espera de conocer su grado de disponibilidad para disputar un duelo en el que el equipo confía para recuperar el equilibrio tras un comienzo de temporada irregular.

Pese a la ausencia de Shaw en los entrenamientos, el club aclaró que el jugador disfrutaba de un día de descanso asignado, después de haber sido titular en el empate 1-1 ante el Tottenham en la Premier League, el sábado, antes de ser sustituido por Ayden Heaven durante el tiempo añadido.

El lateral inglés ya se había perdido el partido del Manchester United ante el Sabah en la fase de liga de la Champions League el mes pasado, debido a una lesión, lo que convierte su situación en motivo de seguimiento antes del próximo compromiso.

En cambio, la ausencia de Mainoo generó mayor preocupación, después de que el centrocampista disputara el partido completo ante el Tottenham sin mostrar señales claras de haber sufrido una lesión, antes de faltar a la sesión de entrenamiento de la mañana del lunes.

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El cuerpo técnico aguarda la evolución de ambos antes del viaje a España, en un momento en el que el Manchester United necesita estabilidad deportiva y evitar la pérdida de elementos influyentes en una etapa importante de la temporada, mientras Carrick busca preparar la mejor alineación posible para enfrentar al Atlético de Madrid.