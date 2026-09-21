El Al-Nassr recibió un doble golpe antes de la reanudación de la competición en la Roshn Saudi League, después de que uno de sus jóvenes jugadores sufriera una lesión que lo mantendrá alejado de los terrenos de juego durante varias semanas, en una pérdida cuyos efectos se extienden entre el primer equipo y el equipo sub-21, según informó el periódico saudí "Arriyadiyah".

Las pruebas médicas a las que se sometió Rakan Al-Ghamdi, jugador del Al-Nassr de 21 años, revelaron que sufre un esguince en el ligamento de la rodilla y una contusión en el cartílago, por lo que su ausencia prevista oscilará entre las 4 y las 6 semanas.

Lea también: Arabia Saudí antes de la Copa del Golfo 27: Irak, un obstáculo histórico, y Kuwait y Omán, al alcance

Pueden debatir los temas y las noticias con mayor profundidad en los foros de "Kooora"

La lesión llega en un momento muy difícil para Al-Ghamdi, que gozaba de la oportunidad de aparecer con el primer equipo, después de que el entrenador australiano Ange Postecoglou recurriera a sus servicios por primera vez durante la segunda parte del enfrentamiento ante el Al-Ain de los Emiratos en la jornada inaugural de la Liga de Campeones de Asia de la Élite, un partido que terminó con la derrota del Al-Nassr por 4-0.

La pérdida del Al-Nassr no se detuvo en el primer equipo, ya que Al-Ghamdi era uno de los integrantes del equipo sub-21, y se lesionó durante el último entrenamiento antes del enfrentamiento ante el Damac, el pasado viernes, un partido que terminó con la victoria del Al-Nassr por un gol a cero dentro de la competición de la Liga "Joy" de la Élite.

Por consiguiente, el Al-Nassr pierde a uno de sus jugadores que habían empezado a acercarse a los cálculos del primer equipo, y al mismo tiempo se ausenta del equipo juvenil en una etapa en la que este necesita a todos sus integrantes, convirtiéndose la lesión en un doble golpe a nivel de ambos equipos, sobre todo al prolongarse el periodo de ausencia hasta un mes o más.

Se espera que los jugadores del primer equipo regresen a los entrenamientos la tarde del lunes, tras el descanso que el cuerpo técnico concedió a los jugadores después del final del enfrentamiento asiático, mientras que el Al-Nassr se prepara para reanudar su camino en la Roshn Saudi League tras el parón con el enfrentamiento ante el Al-Diriyah el próximo 9 de octubre en el estadio Al-Awwal Park, dentro de la octava jornada.

El Al-Nassr ocupa actualmente el tercer lugar en la tabla de clasificación de la Roshn Saudi League con 16 puntos, a dos puntos del líder Al-Hilal, mientras que la lesión de Al-Ghamdi viene a aumentar los cálculos del cuerpo técnico en el próximo periodo, especialmente porque el jugador había empezado a conseguir una oportunidad con el primer equipo además de su participación con el equipo sub-21.