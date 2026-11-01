Doble golpe: el Bayern de Múnich anuncia los diagnósticos de Ismael Saibari y Serge Gnabry

Los dos atacantes se lesionaron el sábado durante el empate 2-2 en el partido estelar de la Bundesliga contra el Borussia Dortmund, ya en la primera mitad, y ambos tuvieron que ser sustituidos. «Las dos lesiones son de cierta gravedad», señaló el director deportivo Max Eberl nada más terminar el partido. Los temores se confirmaron tras las pruebas exhaustivas.
Saibari sufrió una rotura del ligamento de la sindesmosis del tobillo derecho en una disputa con el portero del BVB Gregor Kobel. El marroquí de 25 años ya ha sido operado con éxito. Una lesión de este tipo suele implicar tres meses de baja. Gnabry sufrió una lesión muscular en la parte posterior del muslo izquierdo y probablemente podrá regresar dentro de uno o dos meses.
El Bayern no da detalles sobre Michael Olise
El Bayern tampoco dio detalles sobre Michael Olise. El francés de 24 años también fue sustituido con molestias ante el BVB y, según ha trascendido, se quejó de problemas en la rodilla. Por tanto, aún no está claro si Olise estará disponible para el duelo del martes contra el Atlético de Madrid en la Liga de Campeones.
Quienes sí serán baja entonces, además de Saibari y Gnabry, son Luis Diaz y Jamal Musiala. Se espera que Diaz regrese a finales de noviembre tras su rotura de un fascículo muscular, mientras que Musiala podría reaparecer el próximo sábado contra el FSV Mainz 05 después de su rotura de fibras musculares. Así pues, los únicos atacantes que con seguridad estarán en condiciones de jugar contra el Atlético son Harry Kane y Lennart Karl.
Por su parte, el portero titular Manuel Neuer podría volver a estar disponible el martes. Su sustituto, Jonas Urbig, también sufrió un percance contra el Dortmund: en una disputa con Carney Chukwuemeka, recibió un golpe en la cara con la rodilla de este.