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Argelia sufrió un doble golpe tras confirmarse la ausencia de dos de sus estrellas en el partido ante Togo, programado para el próximo 17 de noviembre, por la clasificación para la Copa Africana de Naciones.

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La selección de Argelia logró una valiosa victoria ante su invitado, la selección de Togo, por un gol a cero, en el partido que ambos disputaron la tarde del sábado en el estadio Hocine Aït Ahmed, dentro de la tercera jornada de la fase de clasificación para la Copa Africana de Naciones 2027, que se celebrará en Uganda, Kenia y Tanzania.

Anis Hadj Moussa (Feyenoord), que fue titular y dio la asistencia decisiva ante Togo (1-0) el sábado, se perderá el partido de vuelta en Lomé la tarde del martes.

La selección de Argelia anunció la ausencia de Anis en el partido mediante un comunicado oficial, así como la de Ibrahim Maza (Bayer Leverkusen). Ambos jugadores están lesionados.

Los dos jugadores sufrieron la lesión la pasada noche, y las pruebas médicas realizadas la mañana del domingo confirmaron que no están en condiciones para el próximo partido.

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La victoria sobre Togo garantiza la clasificación de la selección de Argelia para la Copa Africana de Naciones 2027.

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Valiosa victoria en tierras argelinas

Rami Bensebaini marcó el único gol del partido, para conducir a Argelia a sumar tres puntos importantes con los que reforzó su liderato en el Grupo 9, tras elevar su cuenta a 7 puntos, mientras que Togo se quedó estancada en 3 puntos en el tercer puesto.

Zambia ocupa el segundo puesto con 4 puntos, mientras que la selección de Burundi cierra la clasificación del grupo con 2 puntos, por lo que Argelia sigue distanciándose en el liderato tras disputarse tres jornadas de la fase de clasificación.

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Argelia comenzó el partido con presión ofensiva en busca de un gol temprano, y tuvo su primera ocasión en el minuto 12, cuando Anis Hadj Moussa lanzó un disparo desde fuera del área, aunque llegó débil a las manos del portero Barcola.

La selección de Argelia desaprovechó una clara oportunidad para abrir el marcador en el minuto 23, después de que el balón llegara a Mohamed Amine Amoura dentro del área pequeña, encontrándose solo ante el portero, pero golpeó un balón raso que, curiosamente, pasó junto al poste.

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Antes del final de la primera parte, Amine Gouiri estuvo cerca de dar la ventaja a Argelia, tras rematar un centro enviado por Nabil Bentaleb en el segundo minuto del tiempo añadido, pero su cabezazo pasó rozando el poste, para terminar la primera mitad con empate sin goles.

Con el inicio de la segunda parte, la selección de Togo intentó sorprender a los locales, y estuvo a punto de abrir el marcador en el minuto 58, después de que Laba rematara un centro dentro del área, pero su cabezazo pasó junto al poste.

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La respuesta argelina llegó rápido a través de Gouiri, que logró regatear al portero antes de disparar hacia la portería, pero la defensa intervino y la despejó a córner.

La selección de Argelia mantuvo su presión hasta que consiguió descifrar la defensa de Togo en el minuto 76, después de que Hadj Moussa enviara un centro preciso al área, que Bensebaini remató con un potente cabezazo que se alojó en la red, poniendo por delante a los locales con el gol que decidió el enfrentamiento.

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Con esta victoria, Argelia reforzó su posición en el liderato del Grupo 9, antes de que el enfrentamiento entre ambas selecciones se renueve el próximo martes, cuando Argelia visite a Togo en la capital, Lomé, dentro de la cuarta jornada de la fase de clasificación.