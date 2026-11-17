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Al Ahli no podrá contar con dos de sus principales estrellas cuando dispute el esperado clásico ante su eterno rival, Al Nassr.

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Al Ahli recibirá a su rival Al Nassr el próximo viernes en el estadio Al Inma de Yeda , en un partido aplazado de la novena jornada de la Liga Roshn.

A unas 72 horas del encuentro, el diario saudí «Asharq Al-Awsat» confirmó la ausencia en el clásico del extremo Saleh Abu Al Shamat y del centrocampista armenio Eduard Spertsyan, dos de las estrellas de Al Ahli.

Según el periódico, ambos jugadores no han completado su programa de recuperación y no están en condiciones para el partido ante Al Nassr, tras las lesiones que sufrieron en las últimas semanas.

Spertsyan sufrió una rotura en el aductor durante el empate sin goles de Al Ahli ante el Al Sadd catarí, el 2 de noviembre, en la cuarta jornada de la fase de liga de la Liga de Campeones de la AFC Élite.

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Debido a esa lesión, el armenio se perdió los compromisos de su selección en el actual parón internacional ante Chipre y Letonia, correspondientes a la Liga de Naciones de la UEFA, y se sometió a un intenso programa de tratamiento y rehabilitación bajo la supervisión de los servicios médicos de la selección, en coordinación con los de Al Ahli.

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Ambos cuerpos médicos trabajaron para recuperar a Spertsyan de la mejor manera posible, con el fin de que regrese a la competición con seguridad y sin riesgo de recaída, algo que no era posible antes del clásico ante Al Nassr.

Spertsyan es una de las piezas importantes en los planes del neerlandés Marino Pušić, entrenador de Al Ahli, gracias a su capacidad para generar juego, moverse entre líneas y participar en la construcción de los ataques.

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El armenio ha disputado 17 partidos con Al Ahli desde el inicio de la presente temporada, en los que ha marcado 3 goles y ha repartido 7 asistencias.

Por su parte, Saleh Abu Al Shamat sufrió una lesión en el hombro durante la victoria de Al Ahli por 3-1 ante el Al Wasl emiratí, el pasado 12 de octubre, en la segunda jornada de la fase de liga del torneo asiático.

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Esa lesión impidió al joven extremo jugar los partidos ante Al Feiha, Al Khaleej y Al Shabab en la Liga Roshn saudí, así como los encuentros ante los cataríes Al Gharafa y Al Sadd en la Liga de Campeones de la AFC Élite.

Abu Al Shamat tampoco pudo incorporarse a la selección saudí durante el actual parón internacional, ya que siguió un programa de recuperación con la esperanza de llegar a tiempo al clásico ante Al Nassr, algo que finalmente no ha sido posible.

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Saleh Abu Al Shamat ha disputado 12 partidos con Al Ahli desde el inicio de la presente temporada, en los que ha marcado un único gol y ha dado una asistencia.

La baja simultánea de Spertsyan y Abu Al Shamat supone un duro golpe para Al Ahli de cara al clásico ante Al Nassr, sobre todo porque el partido será decisivo para volver a la lucha por el título de la Liga Roshn esta temporada.

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Al Ahli ocupa la sexta posición de la clasificación de la liga saudí con 21 puntos, fruto de 7 victorias y 4 derrotas, a nada menos que 9 puntos de Al Hilal, que lidera la tabla.

Por su parte, Al Nassr es tercero en la clasificación con 28 puntos, a dos puntos de Al Hilal y empatado con Al Qadsiah, segundo, del que solo le separa la diferencia de goles.