Compartir Sigue a GOAL en Google

La preparación de Inglaterra para su decisiva eliminatoria de repesca del Mundial femenino ante Ucrania se ha visto alterada por las bajas de dos jugadoras importantes. Lauren Hemp y Jess Carter se perderán los dos partidos, lo que obliga a Sarina Wiegman a reajustar a última hora sus opciones en defensa y ataque.

Anuncios

Una lesión y motivos familiares dejan fuera a las dos jugadoras

Inglaterra afrontará sus próximos compromisos sin dos de sus jugadoras más regulares después de que se confirmara que Hemp y Carter han abandonado la concentración. La extremo del Manchester City arrastra lo que la Federación Inglesa de Fútbol ha descrito como una «lesión leve» sufrida mientras jugaba con su club, mientras que Carter se ha retirado de la convocatoria por motivos familiares.

Sus ausencias resultan especialmente frustrantes para la seleccionadora Wiegman, ya que ambas fueron fundamentales en la reciente goleada de Inglaterra por 5-0 ante Grecia en Leicester.

La lista de bajas de Wiegman sigue creciendo

Wiegman ha reaccionado rápidamente para reforzar la defensa con la convocatoria de Lotte Wubben-Moy, del Arsenal, que suma 19 internacionalidades. La defensa también formó parte de las selecciones inglesas que ganaron la Eurocopa en 2022 y 2025, aunque no jugó en ninguno de los dos torneos.

Las bajas de Hemp y Carter se suman a una lista de lesionadas que ya era larga para el cuerpo técnico de Inglaterra . Wiegman tampoco podrá contar con Alex Greenwood, Lauren James, Niamh Charles, Lucia Kendall ni Anna Moorhouse para los dos partidos ante Ucrania.

Anuncios Anuncios

Caras nuevas y posibles debuts

Con varias jugadoras importantes fuera de combate, Isobel Goodwin y Katie Cox tienen la oportunidad de hacerse notar: ambas jóvenes han sido convocadas con la esperanza de debutar con la selección absoluta.

Related Topics

Próximos partidos UKR World Cup Qualification UEFA 12:00 ENG

Pese a los contratiempos, la disponibilidad de otras veteranas da motivos para el optimismo en la concentración. Lucy Bronze ha regresado y está a las puertas de un hito histórico. Si la defensa del Chelsea participa en los dos próximos encuentros ante Ucrania, alcanzará las 150 internacionalidades, una muestra de su longevidad y de su condición de una de las mejores laterales de la historia.

Fechas clave de la repesca ante Ucrania

Inglaterra prepara la ida de la eliminatoria de repesca, que se disputará en el Pinatar Arena de Murcia el martes 1 de diciembre. La vuelta está programada para el sábado 5 de diciembre en Wembley.

Anuncios

Inglaterra ha alcanzado las semifinales en sus tres últimas participaciones en el Mundial femenino : terminó tercera en Canadá 2015 y cuarta en Francia 2019. En la edición de 2023, disputada en Australia y Nueva Zelanda, dio un paso más y llegó a la final, aunque acabó subcampeona.