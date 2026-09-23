Parece que Musab Al-Juwair, estrella del Al-Qadsiah y de la selección de Arabia Saudí, ha recibido un castigo doble, tras la gran polémica que desató pocos días antes del inicio de la Copa del Golfo Arábigo en su vigésima séptima edición, la "Copa del Golfo 27".

La selección saudí se enfrenta a su homóloga de Kuwait, en el estadio Al-Inmaa de Yeda, en la primera jornada de la fase de grupos de la vigésima séptima edición de la Copa del Golfo Arábigo.

El partido contó con la participación de Saleh Abu Al-Shamat como titular con Arabia Saudí, donde lució el dorsal número 7 que llevaba Musab Al-Juwair con la selección saudí durante los últimos periodos.

Esto ocurre después de que Al-Juwair fuera excluido de la lista de la selección saudí participante en el torneo del Golfo, pocos días antes del pitido inicial, por motivos disciplinarios que no han sido revelados de manera oficial.

La estrella del Al-Qadsiah teme perder su número favorito, por el que también es conocido la estrella portuguesa Cristiano Ronaldo, capitán del Al-Nassr, en caso de volver a ser convocado en las próximas concentraciones.

Cabe recordar que el jugador de 23 años ya ha disputado 39 partidos con la selección saudí en distintas competiciones, en los que logró marcar 6 goles, además de dar 4 asistencias.

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