El Al Nassr se acercó a cerrar el fichaje en calidad de cedido de Abdulhadi Al Alwan, guardameta del equipo sub-21 del Al Fateh, después de que la directiva del club capitalino alcanzara un acuerdo con su homóloga del Al Fateh sobre el traspaso del jugador hasta el final de la presente temporada.

Según fuentes especiales del diario "Arriyadiyah", el acuerdo incluye una cláusula que otorga al Al Nassr preferencia para comprar el contrato del portero, de 20 años, antes del final de la temporada actual.

La directiva del Al Nassr corre contra el reloj para obtener la aprobación de la sociedad del club y de la liga a fin de completar el fichaje, antes del cierre del periodo de traspasos correspondiente a la categoría sub-21, a las 12:00 de la madrugada del lunes.

Con la finalización del fichaje, el Al Nassr busca aprovechar los servicios de Al Alwan con el equipo sub-21, que participa en la Liga Joy de la Élite, además de la posibilidad de contar con él en el primer equipo durante la presente temporada.

El Al Nassr ocupa actualmente el tercer puesto en la tabla de clasificación de la Liga Roshn saudí, con 16 puntos de 7 partidos, tras cosechar 5 victorias, un empate y una derrota.

El equipo ha marcado 16 goles y ha recibido 7, situándose directamente por detrás de la pareja que lidera la clasificación.

En cuanto a la Liga Joy de la Élite sub-21, el Al Nassr vive un inicio menos estable, ya que el equipo sufrió dos derrotas en sus primeras jornadas, ante el Al Fateh por 1-2, para luego vencer al Al Jabalain por 4-0, antes de caer frente al Damac por un gol a cero en la cuarta jornada, quedando lejos de los equipos de cabeza en la tabla de la competición.

El fichaje de Abdulhadi Al Alwan se enmarca en este contexto, con el deseo del Al Nassr de reforzar las filas del equipo sub-21 con un nuevo guardameta, manteniendo la posibilidad de aprovecharlo en el primer equipo durante la presente temporada.