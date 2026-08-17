Djokovic elige el momento más importante de su carrera y fija la fecha de su retirada

El serbio Novak Djokovic se prepara para desvelar una faceta diferente de su carrera deportiva a través de su documental «Un lobo en invierno», cuyo estreno está previsto para el próximo jueves en la plataforma «Prime Video», en una obra que repasa los momentos más destacados de la leyenda del tenis, desde sus 24 títulos en los cuatro grandes torneos hasta su coronación con la medalla de oro olímpica en París 2024.

En una entrevista con el diario «Sport», Djokovic reveló el secreto de la elección del título del filme, explicando que refleja su capacidad para afrontar las circunstancias más difíciles y buscar la fuerza interior cuando todos los datos parecen estar en su contra, y afirmó que el ser humano encuentra en esos momentos «esa fuerza interior y esa confianza que le permiten superar los instantes más duros».

La estrella serbia rememoró uno de los momentos más importantes de su carrera, cuando superó al español Carlos Alcaraz en la final del tenis en los Juegos Olímpicos de París 2024, subrayando que aquella victoria representa una etapa excepcional en su vida, no solo por su valor deportivo, sino por las emociones personales y familiares que conllevó.

Djokovic afirmó que su participación en París fue «quizás el momento más importante de su vida y de su carrera deportiva», señalando que la presencia de su esposa y sus hijos a su lado y celebrar con ellos el logro, antes de regresar a Serbia portando la bandera nacional sobre los hombros, hizo que la experiencia quedara más grabada en su memoria.

Pero las palabras de Djokovic sobre aquellos recuerdos también incluyeron una clara referencia a la última etapa de su carrera, después de revelar su deseo de continuar hasta los Juegos Olímpicos de Los Ángeles de 2028, dando a entender la posibilidad de que el torneo estadounidense sea su última cita en las canchas de tenis.

El jugador serbio explicó que en los últimos años ha hablado en más de una ocasión de su deseo de participar en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, asegurando que cree en su capacidad de llegar a esa cita, aunque dejó la puerta abierta a todas las posibilidades, dada su avanzada edad y el cambio de su programa competitivo en comparación con el que tenía durante las dos últimas décadas.

Djokovic dijo que ya no participa en el mismo número de torneos que disputó a lo largo de su carrera, explicando que este cambio le brinda una mayor oportunidad de pasar tiempo con su familia, en su afán por lograr un equilibrio entre sus aspiraciones deportivas y su vida fuera de las canchas.