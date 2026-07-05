Djokovic borra el legendario récord de Federer en su camino hacia los cuartos de final de Wimbledon

El serbio Novak Djokovic superó hoy el récord de victorias en Wimbledon de Roger Federer al vencer al ruso Roman Safiullin por 7-6, 6-3, 3-6, y 6-3, y se clasificó para cuartos de final.

Con 39 años, Djokovic suma 106 triunfos en individuales sobre la hierba londinense, uno más que el anterior récord de Federer (105). aunque aún está lejos del récord absoluto de la estadounidense Martina Navratilova (120 victorias).

El exnúmero uno del mundo comenzó con desventaja de 2-5 en el primer set ante Safiullin, que buscaba igualar su mejor resultado en un Grand Slam, pero igualó 5-5, y ganar el tie-break por 8-6.

Perdió el tercer set, como ya le sucedió en la primera ronda contra el chino Wu Yibing (n.º 102) y en la tercera ante el francés Arthur Rinderknech (n.º 28), pero el serbio se llevó el partido, de 3 horas y 26 minutos en la pista principal, sin mayores apuros.

Tras el encuentro, Djokovic declaró: «Ha sido otra victoria en un partido muy reñido» y elogió a su rival, procedente de la fase previa: «Román tuvo un comienzo magnífico; rara vez me siento en desventaja frente a un jugador de fondo».

Djokovic, que busca su 25.º Grand Slam y el octavo Wimbledon —récord que comparte con Federer—, se medirá en cuartos al ganador del duelo entre el canadiense Félix Auger-Aliassime (10.º) y el estadounidense Ben Shelton (18.º).

En cuartos de final se medirá al ganador del duelo entre el canadiense Félix Auger-Aliasim (cuarto cabeza de serie) y el español Alejandro Davidovich (vigésimo tercer cabeza de serie), quien ganó su primer título sobre hierba en Mallorca justo antes de Wimbledon.