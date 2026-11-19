Compartir Sigue a GOAL en Google

La selección argelina sufrió el pasado martes una dura derrota por 3-0 en su visita a Togo, en la fase de clasificación para la Copa Africana de Naciones 2027. Su gris actuación dejó al descubierto problemas futbolísticos y anímicos dentro del equipo y sembró dudas sobre el futuro del seleccionador Ibrahim Hamdani, en un momento en el que Argelia busca una identidad clara y nuevos líderes.

Anuncios

La selección argelina se vino abajo durante el partido y encajó tres goles en la primera parte sin mostrar ninguna reacción, con una total ausencia de espíritu competitivo. Sus jugadores no dispararon a puerta hasta el minuto 87.

Lee también

Deco: lo que le ocurre al Barcelona no es normal, y esta es nuestra postura sobre reforzar la defensa

Abdallah Ouazane, el rival de Ezzalzouli al que el Real Madrid rechazó en el último momento

El periodista especializado en fútbol argelino Samir Djebali afirmó que la derrota era previsible, teniendo en cuenta el pobre rendimiento ofrecido en el partido de ida.

Anuncios Anuncios

No obstante, consideró que lo más frustrante fue la manera de perder, y señaló la falta de ambición y un grave fallo en el planteamiento táctico, según recogió la cadena francesa RMC .

Related Topics

Las críticas acechan a Hamdani y el caso Aït-Nouri

Las críticas hacia Hamdani, que asumió el cargo el pasado mes de septiembre como sucesor de Vladimir Petković, no han dejado de crecer, pese a que suma tres victorias, un empate y una sola derrota.

Mehdi Dahak, fundador del portal DZ Foot, considera que el técnico, de 48 años, nunca contó con una gran aceptación desde el principio por su falta de experiencia como entrenador en el ámbito profesional.

Anuncios

Además, cree que la selección no ha mostrado una evolución futbolística clara bajo su mando, y recuerda las dudas que generan algunas de sus decisiones, como la exclusión de Baghdad Bounedjah y Houssem Aouar.

El caso de Rayan Aït-Nouri aumentó la presión sobre el seleccionador, después de que el lateral del Manchester City fuera apartado de la selección a raíz de un desencuentro surgido tras no participar en la victoria por 3-1 ante Zambia, el 25 de septiembre.

Anuncios

Djebali opina que la gestión del asunto no fue acertada, mientras que Dahak apuntó a la falta de claridad sobre la relación entre Hamdani y su segundo, Antar Yahia, que se incorporó al cuerpo técnico antes del nombramiento del primer entrenador.

La salida de Hamdani se ha convertido en una posibilidad muy real tras la última derrota. Djebali cree que la Federación Argelina podría anunciar su destitución en las próximas horas o días, y considera que lo mejor sería poner fin a la etapa cuanto antes, ya que quedan unos cuatro meses para buscar un entrenador capaz de hacer crecer al grupo y darle un nuevo impulso.

Anuncios

Una generación con talento, pero sin líderes

La selección argelina cuenta con jóvenes talentos prometedores, como Ibrahim Maza, Anis Hadj Moussa, Mohamed Belloumi, Adil Boulbina y Yacine Titraoui, pero sufre la ausencia de líderes con una personalidad fuerte.

Djebali considera que la Federación no preparó bien la marcha de la generación que llevó a Argelia a conquistar la Copa Africana de Naciones 2019, entre ellos Raïs M'Bolhi, Adlène Guedioura, Sofiane Feghouli e Ismaël Bennacer, además de Riyad Mahrez y Youcef Belaïli.

Anuncios

Asimismo, subrayó que al equipo le faltan actualmente carácter y personalidad, pese a contar con un potencial futbolístico prometedor.

A pesar de la derrota, Argelia sigue liderando el grupo 9 con 7 puntos, uno más que Togo, dos más que Zambia y cuatro más que Burundi.

Anuncios

Sin embargo, estará obligada a sacar un resultado positivo en su visita a Zambia antes de recibir a Burundi en la última jornada, para evitar el riesgo de quedarse fuera del torneo continental.

Las críticas se han extendido últimamente al presidente de la Federación Argelina, Walid Sadi, que eligió a Hamdani y a Antar Yahia. Dahak señaló que sus decisiones generan polémica en el entorno futbolístico y que algunas figuras que respaldaron sus elecciones han empezado a dar marcha atrás.