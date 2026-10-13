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Loai Mohamed
Traducido por

División en la CAF: dos altos dirigentes se oponen a cambiar el sistema de la Copa Africana de Naciones

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Confusión en la Confederación Africana de Fútbol

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Informes de prensa han revelado la oposición de destacados dirigentes dentro de la Confederación Africana de Fútbol (CAF) a la propuesta de volver a disputar la Copa Africana de Naciones cada dos años, en medio de la reconsideración de la decisión de organizar la competición una vez cada cuatro años, anunciada antes del inicio de la edición de 2025.

Según el periodista de investigación Romain Molina, Ahmed Ould Yahya, presidente de la Federación Mauritana de Fútbol, y Souleiman Hassan Waberi, presidente de la Federación de Yibuti, votaron en contra del regreso al sistema según el cual el torneo se celebra cada dos años, durante los debates en el seno del Comité Ejecutivo de la CAF.

El informe no reveló las razones que llevaron a ambos dirigentes a adoptar esta postura, y señaló que representan una minoría dentro del Comité Ejecutivo, cuya mayoría de miembros se inclina por apoyar la celebración del torneo cada dos años, dados los ingresos económicos que genera la competición.

Marcha atrás en la celebración del torneo cada 4 años

Patrice Motsepe, presidente de la Confederación Africana de Fútbol, había anunciado antes del inicio de la Copa Africana de Naciones 2025 la intención de disputar el torneo cada cuatro años en lugar de cada dos, con la entrada en vigor del nuevo sistema a partir de 2028.

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Sin embargo, Motsepe volvió recientemente a abrir la puerta a una revisión de la decisión, después de confirmar, al margen de una conferencia estratégica celebrada en Cabo Verde la semana pasada, que la propuesta de volver al sistema anterior está siendo estudiada.

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Este giro refleja un retroceso respecto a la orientación anunciada previamente, en medio de los debates sobre la viabilidad económica de organizar el torneo cada cuatro años, ya que los partidarios de celebrarlo cada dos años consideran que reducir el número de ediciones afectaría negativamente a los recursos financieros de la Confederación Africana, dada la posición que ocupa el torneo como una de las fuentes de ingresos más importantes del organismo.

El conflicto de intereses detrás del cambio de formato de la Copa Africana de Naciones

Según el análisis de Molina, las consideraciones políticas y los equilibrios de intereses internacionales podrían ser uno de los principales factores detrás de la reconsideración de la decisión, además de los cálculos económicos vinculados al torneo.

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El informe señaló que la adopción del sistema de disputar la Copa Africana de Naciones cada cuatro años se veía como una concesión en favor de los grandes clubes europeos, que afrontan dificultades al verse obligados a permitir que sus jugadores africanos se incorporen a las selecciones de sus países durante la temporada futbolística.

Añadió que la tensión entre la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol (UEFA) y la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA), en medio del apoyo que recibe Gianni Infantino, presidente de la FIFA, por parte de la Confederación Africana, quizá haya contribuido a modificar los cálculos y a volver a plantear el sistema anterior.

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El informe vinculó estos acontecimientos con las discrepancias que siguieron a la revelación de un proyecto que no llegó a materializarse sobre la privatización de cuotas relacionadas con el Mundial, y consideró que la pugna entre las partes influyentes del fútbol mundial podría ser uno de los factores que han reconfigurado las posturas respecto a la periodicidad del torneo africano.

Editor jefe de turno, responsable de la supervisión del contenido. Cuento con más de 15 años de experiencia en el periodismo deportivo. Estudié comunicación y trabajé en varios periódicos impresos y sitios web árabes. Sin embargo, el punto más importante de mi carrera fue unirme a Kooora, el principal sitio deportivo árabe, en 2016.

Siempre procuro ofrecer contenido fiable, respaldado por cifras y estadísticas, lejos de las exageraciones. Me apasiona el lenguaje de los números porque no conoce favoritismos. He participado en la cobertura de los principales eventos futbolísticos, con especial interés en destacar a las estrellas árabes y su impacto en la escena global.

A lo largo de mi trayectoria profesional, mi trabajo se ha centrado en la cobertura del fútbol, ya sea egipcio, árabe o internacional. Actualmente, mi enfoque está en el fútbol saudí, especialmente tras el enorme desarrollo que ha experimentado el Reino en los últimos años.

Desde mi infancia he estado vinculado al fútbol. Mi primer recuerdo se remonta al Mundial de 1998. Aunque en ese momento tenía solo ocho años, la emoción de los partidos me atrajo profundamente. No puedo olvidar la brillante actuación de Zinedine Zidane en la final y cómo llevó a la selección francesa a su primer título en el torneo.

El brasileño Ronaldo fue una de las leyendas que despertaron mi pasión por el fútbol a comienzos de este siglo. Su manera de marcar goles era impresionante: rara vez fallaba frente a la portería. Después apareció Cristiano Ronaldo, a quien considero hasta hoy mi jugador favorito, porque me inspiró con su mentalidad de desafío y su constante deseo de ganar, algo que también se refleja en mi estilo de escritura.

Mis artículos se centran principalmente en la Saudi Pro League, además de otras competiciones como la Premier League, LaLiga y la UEFA Champions League. También sigo de cerca el mercado de fichajes e intento analizar las transferencias en profundidad.

Si me preguntas por el mejor recuerdo futbolístico de mi vida, no hay nada que supere la clasificación de la selección de Egipto al Mundial de 2018, especialmente porque fue la primera tras 28 años, y la primera vez que vi a mi país competir en el mayor escenario del fútbol mundial.

En cuanto a mi once ideal histórico, es el siguiente: Iker Casillas en la portería; Paolo Maldini, Sergio Ramos, Cafú y Roberto Carlos en defensa; Andrés Iniesta, Zinedine Zidane y Ronaldinho en el centro del campo; Cristiano Ronaldo, Lionel Messi y Ronaldo Nazário en la delantera.

A lo largo de mi carrera he publicado numerosos análisis y artículos destacados en Kooora, entre ellos:

– Un presupuesto astronómico y una eliminación decepcionante… ¿Por qué fracasó Al Ahly en el Mundial de Clubes?
– Inquieta la tranquilidad de Salah y reabre el expediente oscuro… ¿Se arrepentirá Liverpool del fichaje de Wirtz?
– La ley de Benzema gobierna en Al-Nassr… Ronaldo dibuja su futuro al estilo francés
– Alonso resuelve el enigma de Klopp… Arnold pasa de debilidad defensiva a arma ofensiva

También pueden seguirme a través de mis redes sociales en los siguientes enlaces:, responsable de la supervisión del contenido. Cuento con más de 15 años de experiencia en el periodismo deportivo. Estudié comunicación y trabajé en varios periódicos impresos y sitios web árabes. Sin embargo, el punto más importante de mi carrera fue unirme a Kooora, el principal sitio deportivo árabe, en 2016.

Siempre procuro ofrecer contenido fiable, respaldado por cifras y estadísticas, lejos de las exageraciones. Me apasiona el lenguaje de los números porque no conoce favoritismos. He participado en la cobertura de los principales eventos futbolísticos, con especial interés en destacar a las estrellas árabes y su impacto en la escena global.

A lo largo de mi trayectoria profesional, mi trabajo se ha centrado en la cobertura del fútbol, ya sea egipcio, árabe o internacional. Actualmente, mi enfoque está en el fútbol saudí, especialmente tras el enorme desarrollo que ha experimentado el Reino en los últimos años.

Desde mi infancia he estado vinculado al fútbol. Mi primer recuerdo se remonta al Mundial de 1998. Aunque en ese momento tenía solo ocho años, la emoción de los partidos me atrajo profundamente. No puedo olvidar la brillante actuación de Zinedine Zidane en la final y cómo llevó a la selección francesa a su primer título en el torneo.

El brasileño Ronaldo fue una de las leyendas que despertaron mi pasión por el fútbol a comienzos de este siglo. Su manera de marcar goles era impresionante: rara vez fallaba frente a la portería. Después apareció Cristiano Ronaldo, a quien considero hasta hoy mi jugador favorito, porque me inspiró con su mentalidad de desafío y su constante deseo de ganar, algo que también se refleja en mi estilo de escritura.

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Si me preguntas por el mejor recuerdo futbolístico de mi vida, no hay nada que supere la clasificación de la selección de Egipto al Mundial de 2018, especialmente porque fue la primera tras 28 años, y la primera vez que vi a mi país competir en el mayor escenario del fútbol mundial.

En cuanto a mi once ideal histórico, es el siguiente: Iker Casillas en la portería; Paolo Maldini, Sergio Ramos, Cafú y Roberto Carlos en defensa; Andrés Iniesta, Zinedine Zidane y Ronaldinho en el centro del campo; Cristiano Ronaldo, Lionel Messi y Ronaldo Nazário en la delantera.

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– Un presupuesto astronómico y una eliminación decepcionante… ¿Por qué fracasó Al Ahly en el Mundial de Clubes?

– Inquieta la tranquilidad de Salah y reabre el expediente oscuro… ¿Se arrepentirá Liverpool del fichaje de Wirtz?

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– Alonso resuelve el enigma de Klopp… Arnold pasa de debilidad defensiva a arma ofensiva

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