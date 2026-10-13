Informes de prensa han revelado la oposición de destacados dirigentes dentro de la Confederación Africana de Fútbol (CAF) a la propuesta de volver a disputar la Copa Africana de Naciones cada dos años, en medio de la reconsideración de la decisión de organizar la competición una vez cada cuatro años, anunciada antes del inicio de la edición de 2025.
Según el periodista de investigación Romain Molina, Ahmed Ould Yahya, presidente de la Federación Mauritana de Fútbol, y Souleiman Hassan Waberi, presidente de la Federación de Yibuti, votaron en contra del regreso al sistema según el cual el torneo se celebra cada dos años, durante los debates en el seno del Comité Ejecutivo de la CAF.
El informe no reveló las razones que llevaron a ambos dirigentes a adoptar esta postura, y señaló que representan una minoría dentro del Comité Ejecutivo, cuya mayoría de miembros se inclina por apoyar la celebración del torneo cada dos años, dados los ingresos económicos que genera la competición.
Marcha atrás en la celebración del torneo cada 4 años
Patrice Motsepe, presidente de la Confederación Africana de Fútbol, había anunciado antes del inicio de la Copa Africana de Naciones 2025 la intención de disputar el torneo cada cuatro años en lugar de cada dos, con la entrada en vigor del nuevo sistema a partir de 2028.
Sin embargo, Motsepe volvió recientemente a abrir la puerta a una revisión de la decisión, después de confirmar, al margen de una conferencia estratégica celebrada en Cabo Verde la semana pasada, que la propuesta de volver al sistema anterior está siendo estudiada.
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Este giro refleja un retroceso respecto a la orientación anunciada previamente, en medio de los debates sobre la viabilidad económica de organizar el torneo cada cuatro años, ya que los partidarios de celebrarlo cada dos años consideran que reducir el número de ediciones afectaría negativamente a los recursos financieros de la Confederación Africana, dada la posición que ocupa el torneo como una de las fuentes de ingresos más importantes del organismo.
El conflicto de intereses detrás del cambio de formato de la Copa Africana de Naciones
Según el análisis de Molina, las consideraciones políticas y los equilibrios de intereses internacionales podrían ser uno de los principales factores detrás de la reconsideración de la decisión, además de los cálculos económicos vinculados al torneo.
El informe señaló que la adopción del sistema de disputar la Copa Africana de Naciones cada cuatro años se veía como una concesión en favor de los grandes clubes europeos, que afrontan dificultades al verse obligados a permitir que sus jugadores africanos se incorporen a las selecciones de sus países durante la temporada futbolística.
Añadió que la tensión entre la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol (UEFA) y la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA), en medio del apoyo que recibe Gianni Infantino, presidente de la FIFA, por parte de la Confederación Africana, quizá haya contribuido a modificar los cálculos y a volver a plantear el sistema anterior.
El informe vinculó estos acontecimientos con las discrepancias que siguieron a la revelación de un proyecto que no llegó a materializarse sobre la privatización de cuotas relacionadas con el Mundial, y consideró que la pugna entre las partes influyentes del fútbol mundial podría ser uno de los factores que han reconfigurado las posturas respecto a la periodicidad del torneo africano.