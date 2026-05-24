Disturbios tras el Ajax - FC Utrecht: aficionados lanzan piedras a la policía

La victoria del Ajax en la eliminatoria para las competiciones europeas provocó escenas caóticas el domingo por la tarde en Volendam. Tras el pitido final, cientos de aficionados del Ajax invadieron el campo del Kras Stadion para celebrar el triunfo. También hubo agitación fuera del estadio.

El personal de seguridad no pudo contener la invasión masiva. Jugadores del Ajax y del FC Utrecht abandonaron rápido el campo, y la policía móvil intervino para evitar que la situación empeorara.

Con varias líneas y perros policía, la Unidad Móvil logró finalmente hacer retroceder a los aficionados hacia las gradas. La policía ya había previsto una posible invasión del campo y, por ello, se encontraba inmediatamente presente en el terreno de juego y en sus alrededores.

La euforia de la afición del Ajax era comprensible: gracias a las dos paradas de su portero Maarten Paes en la tanda de penaltis, el equipo se clasificó para la Conference League.

Debido a los conciertos de Harry Styles en el Johan Cruijff ArenA, el partido se jugó en el Kras Stadion de Volendam, cuyas gradas están muy cerca del campo, lo que facilita las invasiones.

Fuera del estadio también hubo disturbios y la policía antidisturbios intervino para separar a aficionados de ambos equipos, mientras que algunos grupos intentaron enfrentarse en los alrededores. La policía antidisturbios respondió con gas lacrimógeno y disolvió el grupo.

La situación empeoró cuando los seguidores del FC Utrecht lanzaron piedras a la policía, alcanzando también la ventana de un edificio cercano. Hacia las 16:00 horas, los aficionados visitantes regresaron a Utrecht en autobús, escoltados por la policía.

Además, se detuvo a un aficionado del Ajax por presuntamente agredir a otro dentro del estadio.