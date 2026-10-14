El Real Madrid transformó su desventaja ante la Roma en una victoria vibrante que echó por tierra todas las previsiones, en una noche de locura en el estadio Olímpico, y el técnico José Mourinho salió con unas declaraciones que desvelan los secretos del complejo duelo táctico.

Mourinho dijo, en la conferencia de prensa posterior al partido: "Nos enfrentamos a un rival difícil que juega con un estilo distinto, basado en el marcaje individual con mucha intensidad. Merecieron adelantarse, aunque no quedé satisfecho con los dos goles que recibimos. Pero logramos una victoria importante que nos dio 6 puntos ante dos rivales italianos complicados, y nos colocó en una situación muy buena".

Mourinho respondió a las declaraciones de Fede Valverde, quien aseguró que el equipo no ejecutó su plan hasta después de los cambios, señalando: "No estoy del todo de acuerdo con Valverde, porque el rival nos enfrentó con una colocación diferente a la de todos sus partidos anteriores que habíamos analizado: nos atacó con tres jugadores por la banda derecha, con un jugador en el costado que impedía subir para presionar a Wesley".

El entrenador portugués reveló los ajustes que le llevaron a la remontada: "Por eso hablé mucho con Tchouaméni durante la primera parte para hacer los ajustes necesarios, y cuando empezó la segunda parte sentí que el equipo estaba más estable. Pero recibimos un gol que no podemos recibir por lo que hicimos en el centro del campo, y después el rival aprovechó la transición ofensiva y marcó".

Y añadió: "Después de eso mostramos un espíritu combativo y organizado; fue una reacción emocional dentro de un marco táctico que nos ayudó mucho. Conozco bien la forma de jugar de los equipos de Gasperini porque pasé muchos años en Italia, pero nos sorprendió con su plan ofensivo por la banda derecha. Aun así, en el fútbol no hay milagros: es difícil mantener esa intensidad durante los 90 minutos".

Sobre la posibilidad de apostar de forma permanente por el triángulo de Valverde en la derecha con Arda Güler en el centro, tras su éxito ante el Villarreal, Mourinho se limitó a decir: "Cada partido es diferente al otro".