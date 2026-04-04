Dispuesto a ayudar... El Shawi aconseja a la estrella de los Faraones antes del Mundial

El comentarista deportivo tunecino Essam El-Shawali, exjugador de la selección egipcia, advirtió sobre la velocidad del belga Jérémy Doku, estrella del Manchester City.

Duko acaparó todas las miradas durante la victoria del Manchester City sobre el Liverpool por 4-0, en los cuartos de final de la Copa de la Liga inglesa, este sábado.

Ryan Gravenberch, jugador del Liverpool, se vio obligado a recibir una tarjeta amarilla tras una entrada violenta para frenar la velocidad de Doku en el minuto 24.

El comentarista comentó: «Duku posee una fuerza y una velocidad impresionantes, lo que requiere una actuación urgente del jugador egipcio Mohamed Hani antes del Mundial».

La selección de Egipto se encuentra en el mismo grupo de la Copa del Mundo de 2026, junto a Bélgica, Irán y Nueva Zelanda.

Al-Shawali añadió: «Mohamed Hani debe incorporarse pronto a la concentración y encontrar cualquier forma de controlar a Doku».

El Shawali continuó bromeando: «El entrenador Hossam Hassan debe cubrir el flanco derecho, y yo estoy dispuesto a contribuir en la cobertura».

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