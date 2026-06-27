«Disposiciones divinas»... La Federación Egipcia revela la gravedad de la lesión de Salah

Khaled Al-Dandali, vicepresidente de la Federación Egipcia de Fútbol, confirmó que Mohamed Salah sufrió un leve tirón muscular en el partido contra Irán y que su salida fue una medida de precaución.

En declaraciones televisivas, confirmó que el jugador sufrió una leve distensión en el isquiotibial y decidió retirarse para evitar que la lesión empeorara.

Su profesionalidad le hizo entender que seguir jugando con dolor podía empeorar la situación, así que optó por descansar para los próximos partidos.

El doctor del equipo, Mohamed Abu Al-Ela, afirmó que la lesión es leve y ya sigue un tratamiento intensivo para estar listo el viernes ante Australia en los dieciseisavos de final.

Además, el segundo puesto del grupo les otorga casi una semana de descanso antes de enfrentar a Australia, lo que considera una “disposición divina” que favorece la recuperación del capitán.

Finalmente, destacó que los cuerpos técnico y médico, liderados por Hossam Hassan, trabajan a fondo para tener al grupo listo y que confía en contar con Salah para el duelo.