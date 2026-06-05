Disney+ y ESPN México confirman programación especial para la Copa Mundial de la FIFA™ y reestructuración de tarifas

Con motivo del inicio de la Copa Mundial de la FIFA™, Disney+ integrará una cobertura complementaria a través de la señal de ESPN México para los usuarios del Plan Premium. El despliegue de contenidos enfocado en el análisis y el seguimiento del torneo contará con cuatro programas principales de producción local:

Encuentros sin Fronteras : Espacio de entrevistas con figuras destacadas del fútbol mexicano.

Desde el Tri : Cobertura de la actualidad y el día a día de la Selección Nacional de México.

El Quinto Partido : Programa de debate y análisis táctico sobre el desempeño del conjunto local y sus rivales.

Este es mi País: Segmento que abordará el contexto cultural e histórico del evento desde la perspectiva mexicana.

Además de la cita mundialista, la oferta deportiva de la plataforma para los próximos meses incluye la transmisión de las finales de la NBA y el Mundial de Béisbol.

Ventana promocional y costos para el mercado mexicano

En paralelo a los lanzamientos deportivos, la compañía implementará un ajuste temporal en sus tarifas de acceso para captar nuevos usuarios y reactivar cuentas antiguas.

La campaña estará vigente del 28 de mayo al 18 de junio. Durante este periodo, los planes de suscripción en México tendrán un costo inicial desde $79 pesos al mes durante los primeros dos meses de servicio, aplicando restricciones según los términos de la plataforma.

Apuesta por el contenido local e internacional en junio

Más allá de la agenda deportiva de ESPN, el catálogo del servicio sumará producciones cinematográficas y televisivas desarrolladas en México, además de estrenos globales de sus principales sellos (Pixar, Marvel, Star Wars y National Geographic).

Estrenos de producción mexicana:

Familia a la deriva : Largometraje de comedia protagonizado por Mauricio Ochmann, centrado en las dinámicas familiares durante un viaje por el Caribe.

MasterChef 24/7: Reality show gastronómico con transmisión continua en vivo las 24 horas del día, resultado de la alianza estratégica con TV Azteca, cuya temporada se extenderá hasta el 30 de agosto.

Lanzamientos internacionales:

Hoppers (3 de junio): Nueva película de animación de ciencia ficción y comedia de los estudios Pixar.

Avatar: Fuego y Cenizas (24 de junio): La tercera entrega de la saga de James Cameron, que se incorpora al catálogo tras su ventana en salas de cine.

The Punisher: La Última Muerte: Especial de Marvel Television protagonizado por Jon Bernthal, que da continuidad a la narrativa tras el cierre de la segunda temporada de Daredevil: Born Again .



