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Mohamed Saeed
Con la colaboración de

«¡Díselo a Tuchel!»: Luis De la Fuente responde con contundencia al seleccionador de Inglaterra sobre las acusaciones de racismo antes del duelo en el Metropolitano

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Luis de la Fuente ha caldeado la previa del esperado enfrentamiento entre España e Inglaterra en la Liga de Naciones con una contundente respuesta a Thomas Tuchel. El seleccionador español rechazó las sugerencias sobre los protocolos contra el racismo e insistió en que esos problemas no existen en el fútbol español, mientras prepara a su equipo, que bate récords, para visitar el Metropolitano.

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De la Fuente responde a Tuchel

El ambiente en torno al encuentro de la Liga de Naciones entre España e Inglaterra se ha vuelto cada vez más tenso tras los comentarios de Tuchel sobre los protocolos antirracistas. Preguntado por las recientes referencias del seleccionador inglés al asunto, De la Fuente se mostró tajante. «En España no hay racismo. Así de sencillo. Exactamente igual que en Inglaterra. Decídselo a Tuchel: en España no hay racismo», afirmó el técnico de 65 años durante la rueda de prensa previa al partido.

Más allá del debate extradeportivo, De la Fuente destacó la unión del grupo que ha llevado a su selección a lo más alto del fútbol internacional. «Nos une un sentimiento de familia. Esa es la fuerza de este grupo, que va más allá de lo profesional», explicó De la Fuente. Añadió que, cuando alguien atraviesa un momento difícil, el carácter colectivo del grupo garantiza que reciba apoyo, lo que crea un entorno sólido que a cualquier rival le ha resultado difícil superar durante el último año.

A por la decimotercera victoria consecutiva

España llega al encuentro en el Metropolitano en un momento de forma histórico, tras encadenar 43 partidos sin conocer la derrota. Esta increíble racha le ha dado un lugar en los libros de récords, pero el seleccionador insiste en que sus jugadores no se conforman. «Ya hemos hecho historia. En el futuro veremos si alguien supera estos récords. Pero, a día de hoy, somos la selección con más partidos invicta de la historia. Y no vamos a parar aquí: queremos seguir batiendo récords y alcanzando otros hitos. Este equipo tiene mucha ambición y tenemos una obsesión: el próximo partido es el último partido. Eso es lo que nos hace tan ambiciosos. Hay mucho margen de mejora y queremos hacer las cosas mejor», declaró.

De la Fuente descartó que los jugadores puedan perder la concentración ahora que han consolidado su posición. Confirmó su intención de prolongar la racha de victorias: «Os garantizo que no. No. Queremos ganar mañana. Ya hemos ganado doce partidos seguidos y queremos el decimotercero. No nos conformamos. El resultado será el que sea, pero mañana nuestro único objetivo es ganar».

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El estado físico de Lamine Yamal y la presión mediática

Atletico Madrid v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/2027Getty Images

Uno de los principales temas antes del partido ha sido el estado físico y anímico del joven Yamal. De la Fuente aprovechó la rueda de prensa para aclarar la situación del extremo y expresó su malestar por los rumores que apuntaban a que el jugador no estaba plenamente recuperado. «No estoy enfadado, de verdad. Si tuviera que enfadarme por esto… Simplemente dije que me molesta que no se diga la verdad. Seguro que todos los presentes sienten lo mismo. No nos gusta que se mienta. Eso es todo. Dicho esto, Lamine está fantástico. Volveríamos a hacer todo el proceso. Se ha recuperado perfectamente y el recibimiento que tuvieron él y Mikel fue espectacular. Dos miembros más de nuestra familia juntos, y estamos contentos de que estén tan bien», señaló el seleccionador.

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15 nov 2026

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Duelo entre dos de los mejores modelos del mundo

Se espera que el duelo táctico entre ambas selecciones sea un escaparate de dos de las propuestas más exitosas del fútbol moderno. Aunque reconoció la calidad de Inglaterra, De la Fuente no tardó en defender el modelo español como el más adecuado para sus jugadores. «Se enfrentan dos potencias del fútbol mundial. Es uno de los mejores partidos que se pueden ver», afirmó, antes de añadir: «Entre los modelos de fútbol, me quedo con el nuestro, porque nuestros futbolistas están adaptados a él».

Y añadió: «Somos dos de las selecciones con mayor potencial del mundo. Prefiero el modelo español. Creo que es un modelo muy reconocible, muy identificado con nuestros jugadores. Prefiero este. El modelo inglés ha evolucionado mucho y también creo que es muy bueno. Pero nosotros no podríamos jugar como Inglaterra, ni Inglaterra podría jugar como España».

Escrito porMohamed Saeed

Corresponsal de fútbol para la región MENA y Europa

Comencé mi carrera periodística en 2011, especializándome en periodismo de investigación. Esto me permitió explorar diversos campos en profundidad y desarrollar sólidas habilidades analíticas, hasta que decidí enfocarme en mi primera pasión: el fútbol. Posteriormente, cubrí a la selección egipcia en todas sus categorías, el fútbol mundial y otros deportes como natación, tiro y squash.

Mi pasión por el fútbol comenzó en el terreno de juego, jugando en equipos juveniles de varios clubes egipcios. Desde allí, me dediqué a seguir el fútbol mundial, comenzando por la Copa del Mundo de 1998, así como el fútbol local en Egipto. No me limité a verlo en la televisión: hasta ahora sigo asistiendo a los partidos de mi equipo favorito, Zamalek, el club más laureado del siglo XX, desde las gradas.

No tengo un equipo europeo favorito, aunque me inclino por el AC Milan debido a mi admiración por estrellas como George Weah, Maldini, Gattuso, Kaká, Pirlo, Ronaldinho y Seedorf. Esto hizo que disfrutar de los históricos Clásicos entre Real Madrid y Barcelona fuera aún más emocionante, manteniéndome neutral en los debates sobre ambos equipos.

Mis momentos futbolísticos más destacados siguen siendo la victoria del Zamalek sobre Ismaily y la derrota del Al Ahly ante Enppi, marcada por el cabezazo de Sid Abdel-Naim que le dio al Zamalek la épica liga 2002–2003, así como la dulce revancha del AC Milan sobre Liverpool en la final de la Champions League 2007 con el histórico doblete de Inzaghi.

Tuve la fortuna de trabajar en dos de las principales plataformas deportivas del Medio Oriente, Kooora y GOAL.COM, lo que me brindó un amplio conocimiento tanto del fútbol árabe como del internacional. En 2022 me uní al Sindicato de Periodistas Egipcios y me especializo en la redacción de contenido deportivo optimizado para SEO para Kooora.

Mi alineación favorita de todos los tiempos: Buffon en portería; defensas: Cafu, Maldini, Beckenbauer, Roberto Carlos; mediocampo: Zidane, Iniesta, Lionel Messi; delantera: Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo y Maradona.

A lo largo de mi carrera he publicado miles de reportajes, investigaciones y artículos destacados en Kooora y GOAL.COM. Entre los más llamativos:

“¿Qué opinas de la falafel ahora, Aboutrika? ¡Arnie Slot destruye el ‘Lobster Club’ y planea borrar al Manchester City!”

“Retirado del tenis pero su amor por el Real Madrid es infinito… Nadal que se quitó voluntariamente la camiseta del Barcelona y creó la mitad de la fortuna de Georgina.”

“Gracias al ingenuo Ceferin… las ambiciones del mayor enemigo de la Liga Roshn le dan a Arabia Saudita una victoria aplastante gratis.”

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