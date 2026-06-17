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England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Abobakr El Mokadem

Traducido por

Discusión entre Tuchel y la estrella de Inglaterra... ¿Cuál es el motivo?

Inglaterra vs Croacia
Inglaterra
Croacia
World Cup
T. Tuchel
J. Pickford
Inglaterra
Croacia
EE. UU.
Alemania

Inglaterra se enfrentó a Croacia en el partido estrella del grupo

Thomas Tuchel, seleccionador de Inglaterra, discutió con una estrella del equipo durante el debut contra Croacia este miércoles en el Mundial 2026.

Ambos equipos lideran el Grupo 12, donde también están Ghana y Panamá.

Durante el partido, Tuchel discutió con el portero Jordan Pickford.

La discusión ocurrió cuando los “Tres Leones” ganaban 1-0 en Dallas, Texas.

Según The Sun, Jeff Sheriffs, reportero de campo de Fox, relató el incidente.

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Según el periodista, el incidente se produjo porque el guardameta no respetó las indicaciones sobre el pase desde atrás.

Según el periodista, el portero se desequilibró al lanzar hacia la banda izquierda en lugar de seguir las instrucciones.

Sheriffs explicó: «Hace un momento, Pickford estaba en la izquierda, desequilibrado, y aún así pasó el balón».

Tuchel salió a la línea de banda y le ordenó: “Pásala al lateral derecho, no a ese lado”.

Pickford respondió, pero el técnico no quedó satisfecho.

Tuchel le espetó: «Ya sabes lo que tienes que hacer, haz lo que te he dicho».

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