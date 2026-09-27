"Disculpa y compromiso": comunicado urgente de Jordania tras el primer partido de El Zaki

La Federación Jordana de Fútbol presentó sus disculpas a los aficionados por la mala transmisión televisiva del partido de la selección ante Siria, subrayando que la experiencia de visionado no alcanzó el nivel acordado, y comprometiéndose a adoptar las medidas necesarias para solucionar el fallo y garantizar que no se repita en los próximos encuentros.

La Federación explicó, en un comunicado oficial, que el retraso en la respuesta a la oferta que presentó a los canales locales para obtener los derechos de transmisión la llevó a completar los preparativos a través de una de las empresas especializadas en servicios de transmisión y producción televisiva.

Añadió que "a pesar de haber realizado las pruebas técnicas necesarias antes del partido, surgió un fallo en el servicio de internet utilizado para transmitir la señal, lo que afectó a la estabilidad de la emisión y a su llegada a los espectadores".

La Federación Jordana subrayó que los preparativos de transmisión buscaban que el partido llegara al mayor sector posible de aficionados, y se comprometió a adoptar las medidas necesarias para solucionar lo ocurrido y garantizar que no se repita, señalando que ya ha comenzado a tomar las medidas técnicas y organizativas necesarias para los próximos partidos ante Venezuela y, posteriormente, Indonesia y Australia, de manera que se asegure la estabilidad de la emisión y se ofrezca la experiencia de visionado que los aficionados esperan.

El comunicado de la Federación llega tras el empate de la selección de Jordania ante Siria por 1-1 en el primer partido del marroquí Badou Zaki al frente del cuerpo técnico de Jordania, durante el encuentro amistoso que reunió a ambas selecciones la noche del domingo en el estadio Rey Abdalá II de Al Quwaysimah, dentro de los preparativos para la Copa Asiática 2027 en Arabia Saudí.

La selección jordana se adelantó en el minuto 38 gracias a Ali Olwan, antes de que la selección siria lograra el empate por medio de Jan Mustafa en el minuto 52, con lo que ambas selecciones se conformaron con el empate en la primera prueba de Zaki con Jordania.

El partido registró problemas técnicos en el proceso de transmisión televisiva, que provocaron el descontento de los seguidores en las redes sociales, antes de que los canales "beIN Sports" dejaran de completar la emisión del encuentro debido a problemas relacionados con la señal de transmisión.

El canal deportivo jordano había explicado, con anterioridad, que los errores técnicos que acompañaron a la transmisión del partido se debían a la empresa encargada de la emisión y contratada por la Federación Jordana de Fútbol, subrayando su empeño en ofrecer la transmisión televisiva con la mejor calidad posible.