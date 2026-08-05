Disculpa, reconocimiento y advertencia: los detalles de la carta de la FIFA a las 211 federaciones tras la reunión de Marruecos

La Federación Internacional de Fútbol envió un mensaje a las 211 federaciones la noche de este miércoles, en el que aclaró los detalles de la reunión de urgencia celebrada en Rabat entre Gianni Infantino, presidente de la FIFA, y los altos cargos de la federación, tras el colapso del proyecto relativo a la venta de una parte de los torneos internacionales, encabezados por la Copa del Mundo.

Según el diario "As", la FIFA abordó en su mensaje algunos de los asuntos que la han puesto recientemente en el foco: "El objetivo de la reunión era debatir los acontecimientos de los últimos días e informaros de las últimas novedades. La reunión elogió, en primer lugar, el destacado trabajo realizado por la administración de la FIFA, que garantizó la exitosa organización del Mundial 2026. Esto no se habría logrado de no ser por la cooperación del presidente, el secretario general y la administración de la FIFA, que trabajaron como un único equipo y estuvieron en completa sintonía".

La FIFA prosiguió: "Para aclarar cualquier confusión, el secretario general y los miembros de la junta directiva de la FIFA presentes en la reunión confirman su pleno apoyo al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, la única persona elegida por las 211 federaciones miembro de la FIFA. Por su parte, el presidente de la FIFA confirma su pleno apoyo al secretario general y a la administración de la FIFA por su trabajo fundamental y excepcional en la ejecución de su visión".

La Federación Internacional de Fútbol (FIFA) reveló algunos detalles de la reunión celebrada en Rabat, en la que se señaló: "La reunión concluyó que la eficacia y la eficiencia de los procesos, la comunicación y la interacción entre el presidente de la FIFA, el secretario general y la junta directiva, orientadas a alcanzar esta visión, pueden e incluso deben mejorarse de forma continua. Confiamos plenamente en que los resultados de la reunión de hoy reforzarán la gobernanza de la FIFA, ayudarán a restablecer la confianza en la organización y nos permitirán prepararnos, con unidad y transparencia, para los grandes acontecimientos y desafíos venideros, mientras seguimos cumpliendo nuestra misión de desarrollar el fútbol a nivel mundial".

También hizo una autocrítica sobre el intento fallido de crear el proyecto FIFA Forward: "En este sentido, reconocemos que hubo errores en la propuesta de creación del proyecto; nuestro objetivo nunca fue excluir al Consejo de la FIFA y a las federaciones miembro de este proceso. Deberíamos haber actuado de otra manera. Asimismo, reconocemos que hubo errores tras la filtración de la propuesta a los medios de comunicación".

Y pidió disculpas a las federaciones que pudieran haberse sentido perjudicadas: "Rogamos que aceptéis nuestras sinceras disculpas por estos errores. Estamos comprometidos a garantizar que no vuelvan a repetirse. Con este fin, llevaremos a cabo el análisis necesario, y se presentará un informe al respecto en la próxima reunión del Consejo de la FIFA. Además, como sabéis, se ha retirado la propuesta que estaba previsto presentar para su aprobación por parte de las federaciones miembro y del Consejo de la FIFA".

Añadió: "Ahora que se ha retirado la propuesta, la FIFA no tolerará ningún ataque contra su integridad, su buena gobernanza y sus procedimientos, y adoptará todas las medidas necesarias para proteger y preservar su nombre y su reputación".

Concluyó afirmando: "Aprendemos de todo, y esta experiencia nos ayudará a seguir mejorando nuestros procesos. No obstante, cabe señalar que, a pesar de que se cometieron algunos errores, el marco normativo de la FIFA se respetó por completo. Seguiremos colaborando con vosotros para analizar cómo impulsar el desarrollo del fútbol a través del programa Forward de la FIFA, en beneficio de las 211 federaciones miembro, las confederaciones continentales y las federaciones regionales de la FIFA. Estamos plenamente dispuestos a responder a cualquier consulta que tengáis, y esperamos poder reunirnos con vosotros en persona próximamente. Con un cordial saludo, Mattias Grafström (secretario general)".