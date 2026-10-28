Ibrahim Maza, jugador del Bayer Leverkusen y de la selección de Argelia, no se marchará al Paris Saint-Germain durante el próximo mercado invernal de fichajes, a pesar del destacado nivel que ofrece con su equipo alemán y del interés de varios clubes en hacerse con sus servicios.

Según información de la cadena francesa «RMC Sport», el Paris Saint-Germain no tiene intención de presentar una oferta para fichar al jugador argelino el próximo mes de enero, ya que no existe en el club voluntad alguna de moverse para contratarlo por el momento.

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Y esto ocurre a pesar de la grave lesión que sufrió Khvicha Kvaratskhelia, que planteó dudas sobre la posibilidad de que el club parisino cambiase sus planes en el mercado de fichajes invernal.

Luis Enrique, director técnico del Paris Saint-Germain, había descartado que la lesión del extremo georgiano empujara al club a fichar nuevos jugadores, asegurando antes del enfrentamiento ante el Olympique de Lyon en la octava jornada de la Ligue 1, que terminó con la victoria de su equipo por 2-0, que el conjunto es capaz de afrontar la ausencia de dos o tres piezas importantes.

El técnico español dijo: «No hay ninguna lesión que justifique la necesidad de fichar nuevos jugadores. Dije al inicio de la temporada que podíamos soportar la lesión de dos o tres piezas importantes y su ausencia».

Y añadió: «Pero es evidente que seguimos atentos a cualquier oportunidad de fichar a un nuevo jugador si vemos que realmente lo necesitamos. Siempre recae sobre nosotros la responsabilidad de seguir las oportunidades disponibles durante el mercado de fichajes».

La opción Gonçalo Ramos

Según el informe, el Paris Saint-Germain confía en Mika Godts, que marcó su primer gol con el equipo el lunes ante el Olympique de Lyon, ante la falta de una orientación clara hacia el fichaje de un jugador ofensivo para suplir la ausencia de Kvaratskhelia.

Maza está realizando un inicio de temporada destacado con el Bayer Leverkusen, con tres goles marcados y otras tres asistencias en 10 partidos, pero este brillo no será suficiente para empujar al club francés a moverse por él en enero.

El informe señaló que el Paris Saint-Germain podría estudiar el fichaje de un jugador joven, con un gran potencial y que no cuente con una alta valoración en el mercado de fichajes, si decide reforzar sus filas durante el invierno, sin que ello signifique necesariamente apuntar a una posición ofensiva.

Por su parte, la cadena «Sky Alemania» informó de que el interés del Paris en Maza va más allá de meras especulaciones, señalando que el club francés «ha mostrado un interés tangible» en el jugador de 20 años, y que su entorno es consciente de dicho interés.