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El FC Barcelona considera a Alessandro Bastoni una posible opción para reforzar la defensa este invierno, según informan Sky Sports y Matteo Moretto.

El verano pasado, el defensa italiano ya tenía muy avanzadas las negociaciones con el club. Sin embargo, a última hora Hansi Flick emitió una valoración negativa.

La situación ahora es distinta en el Barcelona. El club no cuenta con un central zurdo y busca un compañero adecuado para Pau Cubarsi.

Antes del parón de selecciones, Flick incluso recurrió a Frenkie de Jong en la línea defensiva como solución de emergencia.

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Anteriormente, los medios también habían vinculado a Youri Baas y Ruud Nijstad con un traspaso al Barcelona. Ambos son centrales zurdos.

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Pero el Barça también sigue interesado en Bastoni. El italiano tiene contrato hasta mediados de 2028 en Milán y está valorado en 65 millones de euros.

El director deportivo Deco está plenamente convencido de las cualidades del defensa del Inter, de 27 años. La próxima semana intentará convencer a Hansi Flick. El técnico alemán sigue teniendo dudas.

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Bastoni llegó al Inter procedente del Atalanta por 40 millones de euros cuando tenía 18 años. El Inter lo cedió de inmediato al Parma, pero desde su regreso ha sido titular en todos los partidos.

El internacional italiano, que ha disputado 46 partidos con su selección, acumula 311 encuentros con el Inter. En ellos ha marcado 11 goles y ha dado 30 asistencias.