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Dirk KuytImago
Jonathan van Haaster
Traducido por

Dirk Kuyt vive un debut desastroso como entrenador interino del Fenerbahçe

Fenerbahce vs Goztepe
Fenerbahce
Goztepe
Superlig

Dirk Kuyt ha tenido un debut dramático como entrenador interino del Fenerbahçe. El club de Estambul perdió este sábado en casa por 1-2 ante el Göztepe, noveno clasificado de la Süper Lig. El Fenerbahçe, que tiene un punto más que su rival (16 frente a 15), ocupa apenas el quinto puesto, a nueve puntos del líder, el Galatasaray.

El entrenador Ismail Kartal se marchó tras la derrota por 2-1 ante el Galatasaray a principios de esta semana, por lo que Kuyt, en principio, dirigirá al equipo durante tres partidos. El exdelantero no pudo contar con sus compatriotas lesionados Nathan Aké y Jayden Oosterwolde.

El Fenerbahçe no lo tuvo fácil en todo momento ante el Göztepe, que en los últimos años ha rendido muy bien en la Süper Lig bajo las órdenes del entrenador Stanimir Stoilov. Al filo del descanso, el Fener se adelantó gracias a Matteo Guendouzi, cuyo potente disparo raso entró por el palo más alejado.

Fue un gran impulso para el Fenerbahçe, pero tras el descanso el equipo de Kuyt no logró ampliar su ventaja y acabó pagándolo muy caro.

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Guendouzi habilitó sin querer a Sinclair Armstrong con un taconazo totalmente fallido. El irlandés superó a Milan Skriniar y también batió al portero Ederson: 1-1.

Solo unos minutos después, el Fenerbahçe encajó también el 1-2. Faustino Anjorin centró para André Henrique, que no dio opción a Ederson con un certero cabezazo.

Kuyt ya puede prepararse para un partido muy especial. El próximo miércoles, el Fenerbahçe se enfrentará en la Liga de Campeones al Liverpool, donde Kuyt brilló durante años como jugador.

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