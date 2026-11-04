Dirk Kuyt da la sorpresa con el Fenerbahçe ante su antiguo amor, el Liverpool

Dirk Kuijt dio la sorpresa este miércoles en la Champions League con el Fenerbahçe ante el Liverpool: 3-2. El entrenador interino vio a su equipo ir por detrás 0-1 y 1-2, pero una gran remontada le permitió sumar tres puntos en la competición multimillonaria.

Virgil van Dijk volvió a ocupar su puesto habitual en el centro de la defensa del Liverpool, con Cody Gakpo en el banquillo. Ryan Gravenberch se perdió el partido por una lesión. En el equipo local fueron titulares, entre otros, N'Golo Kanté, Archie Brown, Romelu Lukaku y Mason Greenwood.

El Liverpool abrió el marcador a los 25 minutos en una lluviosa Estambul. Trey Nyoni probó suerte desde fuera del área y, para su fortuna, vio cómo el balón acababa en la portería turca. Poco después, Irfan Kahveci estrelló un balón en el larguero de la portería contraria para el Fenerbahçe.

El conjunto local luchó por empatar rápidamente y reclamó un penalti cuando Konstantinos Tsimikas derribó a Greenwood de un empujón. Sin embargo, Clement Turpin no señaló el punto de penalti, para disgusto de Kuijt, que vio la amarilla por protestar. El empate llegó de todos modos al cumplirse media hora de juego. Un lanzamiento de falta de Greenwood pasó por la barrera y superó a un Allison Becker sin opciones.

Poco antes del descanso, Bradley Barcola cabeceó ligeramente desviado y Allison detuvo un intento de Greenwood. Tras la reanudación, ninguno de los dos equipos cedió terreno. Van Dijk vio cómo Ederson sacaba de la portería uno de sus cabezazos. Entre los visitantes del Liverpool, Víctor Muñoz se mostró especialmente activo en campo turco.

Andoni Iraola decidió dar entrada a Gakpo, Alexander Isak y Florian Wirtz, y la decisión resultó decisiva. Gakpo centró desde la izquierda e Isak marcó de cabeza a corta distancia: 1-2. La alegría inglesa duró poco: un centro con rosca llegó a Brown, que pudo enviar el balón a una portería vacía desde el segundo palo.

Las cosas mejoraron aún más para el Fenerbahçe cuando Vedat Muriqi saltó alto mientras Brown llevaba ventaja y cabeceó el balón a la esquina izquierda. Un nuevo revés, por tanto, para el Liverpool, poco después de su derrota por 0-1 ante el Arsenal en la Premier League.