Dirk Kuijt quiere fichar a toda costa por un club extranjero que ya ha anunciado un acuerdo

Dirk Kuijt dejaría el banquillo del FC Dordrecht para unirse al cuerpo técnico del Fenerbaçe, según informó el jueves el periodista Joost Blaauwhof, de Voetbal International.

Dordrecht inicia el lunes 23 de junio la pretemporada, pero ahora debe afrontar un cambio inesperado.

En abril renovó su contrato con el Dordrecht por dos años, pero el exinternacional ha comunicado a la directiva que quiere marcharse a Estambul.

Dordrecht no aceptará su salida sin una compensación, mientras el club turco presiona para cerrar el trato cuanto antes.

«El señor Dirk Kuijt, con quien se ha alcanzado un acuerdo de principio para que se incorpore a nuestro cuerpo técnico, desempeñó un papel importante en los títulos de liga de nuestro club durante su carrera como jugador y, con su profesionalidad y espíritu de lucha, se ganó el cariño y el aprecio de nuestra afición», señala el sitio web del club.

Será segundo entrenador de Ismail Kartal.

Como jugador, vistió la camiseta del club entre 2012 y 2015, disputó 130 partidos oficiales y sumó 37 goles y 28 asistencias.