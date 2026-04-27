Dirk Kuijt: «Ahora mismo no está a la altura del Feyenoord»

Stéphano Carrillo (20) ha tenido una temporada decepcionante en el FC Dordrecht. El delantero mexicano, cedido por el Feyenoord, solo marcó 4 goles en 34 partidos oficiales.

Dennis te Kloese lo fichó en febrero de 2025 por 2,5 millones de euros. Tras jugar solo 49 minutos con el primer equipo, se decidió cederlo al Dordrecht esta temporada.

En el Krommedijk no se hizo un hueco en el once y terminó con 1.365 minutos en 34 encuentros. No marcó hasta después del parón invernal.

Dirk Kuijt, técnico del Dordrecht, reconoció en el programa Goedemorgen Eredivisie de ESPN: «De Carrillo ya habría esperado más a estas alturas».

«Pero es un chico de 20 años que llega de México y a quien se compara con su predecesor, Santiago Giménez», matizó de inmediato Kuijt.

Aun así, su rendimiento no ha sido suficiente. «Llegó a Dordrecht a unas instalaciones muy distintas de Varkenoord y aún no rinde como se espera, lo cual es una pena. Nunca he sido un entrenador ni una persona que critique públicamente a un jugador».

Dordrecht no alcanzó los play-offs de la Keuken Kampioen, así que la temporada de Carrillo ha terminado. En principio, el joven delantero regresará al Feyenoord, donde tiene contrato hasta mediados de 2029.