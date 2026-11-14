El Comité Central de Árbitros de la Federación Egipcia de Fútbol, presidido por Essam Abdel Fattah, anunció la designación del árbitro internacional salvadoreño Iván Barton para dirigir el partido entre el Al Ahly y el Pyramids, previsto para el próximo 23 de noviembre, correspondiente a la novena jornada de la Liga Premier de Egipto.
La elección de Barton, con una amplia experiencia en torneos internacionales, para dirigir el enfrentamiento que reúne al líder de la competición con su escolta, se produce ante la gran importancia de su resultado en la carrera por la cima de la clasificación.
Pyramids afronta el encuentro como líder de la tabla de clasificación con 24 puntos, mientras que el Al Ahly ocupa el segundo puesto con 20 puntos, lo que otorga al conjunto rojo la oportunidad de recortar la diferencia a un solo punto en caso de victoria, mientras que Pyramids busca ampliar la distancia y consolidar su posición en lo más alto.
Barton posee la insignia internacional de la Federación Internacional de Fútbol «FIFA» desde 2018, y desde entonces ha participado en varios de los grandes torneos a nivel de selecciones y clubes.
El árbitro salvadoreño ya había estado presente en el Mundial de 2022 en Catar, antes de encargarse de dirigir partidos en la última edición del torneo en 2026, reforzando así su posición entre los árbitros de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe «Concacaf».
Durante el Mundial de Catar, Barton dirigió tres partidos, entre los más destacados los enfrentamientos entre Japón y Alemania, Brasil y Suiza, e Inglaterra y Senegal en los octavos de final.
También adquirió experiencia en otros torneos, entre ellos la Copa Oro, la Liga de Campeones de la Concacaf y la Copa del Mundo Sub-17, además de su participación en las competiciones de fútbol de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.
En cuanto al Mundial de 2026, Barton dirigió cuatro partidos, el más destacado el enfrentamiento entre Francia y España en las semifinales, que supuso un hito histórico en su trayectoria y en el registro del arbitraje de la región de Centroamérica.
La «Concacaf» señaló que su elección para dirigir ese partido lo convirtió en el primer árbitro centroamericano en dirigir un encuentro de semifinales de un Mundial, además de convertirse en el árbitro más joven de la Concacaf en encargarse de un partido en esta ronda en la historia del torneo.
Barton alcanzó este logro con 35 años, cinco meses y 17 días, según los datos de la «Concacaf», que también indicaron que su equipo incluyó a su compatriota David Morán y al asistente nicaragüense Antonio Bobbiero.
Esta designación refleja la confianza de la que gozó el árbitro salvadoreño en el escenario internacional, tras habérsele encomendado la dirección de un partido destacado en el mayor torneo futbolístico a nivel mundial, al margen de las competiciones de la Concacaf.
Este currículum arbitral coloca a Barton ante una nueva prueba en los campos egipcios, cuando dirija el enfrentamiento entre el Al Ahly y Pyramids, que adquiere una importancia especial por la posición de ambos equipos en la tabla de la liga.
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Mi historia con el fútbol comenzó desde que era muy pequeño, cuando era un niño que no entendía del todo lo que veía, pero esa magia que emanaba de los campos era más fuerte que cualquier resistencia. Recuerdo con claridad cómo seguía a la selección de Egipto en el Mundial de Italia de 1990, donde mis ojos se llenaban de asombro ante los momentos dramáticos y mi corazón se sumergía en un mar de emoción sin fin. Ese fue el comienzo, la chispa que encendió la llama de la pasión que sigue ardiendo hasta hoy.
Con el paso de los años, el Real Madrid se adueñó por completo de mi corazón, convirtiéndose en mi mayor referente en el mundo del fútbol internacional. Fui uno de los afortunados que vivió la era de las estrellas brillantes del «Merengue», esa constelación que reunió a leyendas como Iker Casillas en la portería, Zinedine Zidane con su inteligencia mágica, Luis Figo con sus habilidades extraordinarias, Roberto Carlos con sus misiles, Ronaldo «El Fenómeno» con su velocidad sobrehumana, Raúl con su lealtad legendaria y David Beckham con su elegancia real. Cada partido era una historia, y cada gol, una obra de arte, pintada en mi memoria con colores que mezclaban alegría y dolor.
A pesar de mis cambios profesionales en el mundo del periodismo —desde las complejas secciones de política hasta la volátil economía—, mi pasión por el fútbol nunca se ha apagado. Latía en silencio, esperando la oportunidad adecuada para volver a salir a la superficie. Esa oportunidad llegó en 2016, cuando me incorporé a la web «Kooora», donde la pasión se convirtió en mi trabajo diario. Allí, el placer se mezcló con el esfuerzo; largas horas de análisis, redacción y cobertura, pero fue un auténtico placer. Gracias a este esfuerzo colectivo, «Kooora» creció hasta convertirse hoy en el sitio web deportivo más grande del mundo árabe, un faro para los amantes del fútbol desde el Océano Atlántico hasta el Golfo.
En el baúl de mis recuerdos deportivos hay momentos que nunca se borrarán. Pero si tuviera que elegir uno, sin duda sería aquel gol inmortal de Zinedine Zidane en la final de la Liga de Campeones de 2002, frente al Bayer Leverkusen. Un solo balón, un misil desde la izquierda de «Zizou», voló en una trayectoria mágica para colarse en la portería, proclamando la novena victoria del Real Madrid. Fue un momento en el que el tiempo se detuvo, una mezcla de belleza y fuerza, que nos recuerda que el fútbol no es solo un juego, sino un arte que llega al alma.