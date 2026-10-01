Miguel Albuquerque, presidente del Gobierno Regional de las Islas Madeira —de donde procede "el Bicho"—, dirigió un mensaje de apoyo a Cristiano Ronaldo, tras la salida del capitán de la selección portuguesa de la concentración del equipo en Copenhague, este miércoles.

Al margen de un acto de servicio público, en el municipio de Câmara de Lobos, el responsable expresó su apoyo explícito a Ronaldo, al considerar que el jugador se ha convertido en víctima de "mezquindades y palabrería", según recogió el diario portugués "A Bola".

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El presidente del Gobierno Regional afirmó: "Aquí en Madeira apoyamos a Ronaldo", subrayando la huella mundial que ha dejado el jugador portugués.

Y añadió: "Es el portugués más famoso del mundo. Ronaldo es un jugador que ha promocionado a Portugal y ha elevado su prestigio, a lo largo de una trayectoria de más de 25 años. Es decir, es uno de los portugueses que más han honrado a Portugal. Durante todos estos años ha sido el mejor jugador del mundo, ha ganado todo lo que se podía ganar y ha hecho una contribución enorme a la selección portuguesa".

"Palabrería"

Respecto a la salida anticipada de Ronaldo de la concentración de la selección en Dinamarca, Albuquerque no ahorró críticas hacia quienes, según él, empujaron al jugador a tomar esa decisión.

Y justificó su postura, diciendo: "Seguramente lo molestaron, e hizo bien", y agregó que "nadie tiene paciencia" para lidiar con "estas mezquindades y esta palabrería que buscan minimizar su obra y lo que él es".

Y pese a reconocer que el delantero "no siempre tiene razón", Albuquerque recalcó que el legado de Ronaldo permanecerá inalterable con el paso del tiempo, lejos del ruido ligado al momento actual.

El presidente del Gobierno Regional de Madeira prosiguió: "Lo importante en este momento es que Ronaldo mantenga lo que siempre ha sido: un jugador de primer nivel, y un portugués que representó el nombre del país y lo mostró fuera de las fronteras de una manera que nadie más lo ha hecho".

Y continuó: "Dentro de 30 años nadie sabrá quién fue el entrenador, ni quién estuvo al frente de la selección portuguesa, ni quién comentaba el fútbol, pero todos, dentro de 30, 40 y 50 años, sabrán quién es Ronaldo. Esa es la diferencia entre la grandeza y la mediocridad".

"El Bicho" abandonó la concentración de la selección tras una disputa con su entrenador, Jorge Jesus, que se abstuvo de hacerlo jugar en el último partido ante Noruega, y que además señaló que no lo alinearía este jueves ante Dinamarca, en el marco de la Liga de las Naciones de la UEFA.



