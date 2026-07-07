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Colombia v Portugal: Group K - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Abdelmawgood Samir

Traducido por

«Diré aquello de lo que me arrepentiré»... Cuaresma lanza una bomba y desmonta el mito de la «generación de oro»

Portugal vs España
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Un escándalo para Portugal

El exfutbolista portugués Ricardo Quaresma ha criticado con dureza a la selección tras su temprana eliminación del Mundial ante España, tildando su actuación de «catastrófica de principio a fin». La indignación popular contra los jugadores ha crecido pese a las altas expectativas previas.

Quaresma declaró a «AS»: «Todos dicen que es la mejor selección de la historia de Portugal, ¿pero en qué sentido? ¿Qué han conseguido? Tenemos talento, pero han estado muy flojos». Y añadió: «Mejor lo dejo aquí, porque si no diré cosas de las que luego me arrepentiré».

También criticó al seleccionador Roberto Martínez: «Desde que llegó, no he visto a la selección jugar bien. Ha probado 50 estrategias y ninguna ha funcionado, y nos vamos con el equipo que todos dicen que es el mejor de la historia».

Sus palabras desencadenaron un cruce verbal con el defensa Rubén Díaz, quien defendió el estilo del equipo: «Hemos jugado el mejor partido contra España desde que Martínez se hizo cargo del equipo», a lo que Quaresma respondió: «España dominó todo el partido y nosotros, sencillamente, estuvimos ahí sin ganas, sin diversión, muy lentos».

La polémica se centró en la filosofía táctica: Quaresma defendió aprovechar las habilidades de Leão, Neto y Conceição, mientras Díaz insistía en la paciencia y la posesión.

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