El senegalés Ibrahim Mbaye, estrella del Paris Saint-Germain, respondió a las acusaciones que han afectado a su familia en los últimos tiempos.

Mbaye, de tan solo 18 años, es uno de los jóvenes más solicitados en el actual mercado de fichajes de verano.

Según la cadena RMC Sport, los clubes Tottenham, Liverpool, Manchester City, Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen y Chelsea se han interesado recientemente por la situación del extremo del Paris Saint-Germain.

Algunos informes afirmaron recientemente que los padres del joven jugador presentaron numerosas exigencias a las agencias que buscan representarlo, entre ellas peticiones económicas, derechos de imagen, financiación de diversos proyectos y una gran participación familiar en las negociaciones.

Aunque no abordó directamente estas acusaciones, el jugador senegalés sintió la necesidad de responder públicamente.

Ibrahim Mbaye escribió a través de su cuenta oficial en Instagram, denunciando las acusaciones que considera falsas: «Resulta sorprendente cómo la gente puede dañar mi reputación y la de mi familia».

El joven senegalés mostró su apoyo a sus seres queridos y concluyó su mensaje con una frase conmovedora: «Mamá, papá, os quiero. Dios hará justicia con esta gente».