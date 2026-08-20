Yan Diomande, el fichaje más caro de la historia del Real Madrid, reveló los entretelones de su traspaso al Santiago Bernabéu y los detalles de la llamada que mantuvo con el entrenador José Mourinho.

Diomande, en una entrevista con el canal "Sporty TV", recogida por el diario "Marca", expresó su gran felicidad por haber cumplido su sueño de fichar por el Real Madrid, afirmando que su ambición no ha cambiado y que sigue aspirando a convertirse en "el mejor jugador del mundo".

El jugador marfileño dijo que se enorgullece de su humildad, pero que al mismo tiempo tiene una gran confianza en sus capacidades, y consideró que su traspaso al Real Madrid representa un paso enorme en su carrera.

La llamada de Mourinho a las cinco de la madrugada

Diomande habló del momento en que se enteró del interés del Real Madrid por ficharlo, asegurando que le pareció un sueño imposible de creer.

El futbolista de 19 años dijo: "Fue como un sueño, porque no hay club más grande que el Real Madrid. Desde que me enteré no pude dormir y no me creía lo que estaba pasando. Hablé con Juni y luego hablé con el entrenador".

Y añadió: "Me sorprendió porque hablaba francés. Mourinho se levantó a las cinco de la madrugada para hablar conmigo, y eso significa que soy importante para él. Cuando te llama el Real Madrid, no puedes decir que no, así que dije: si me quieren, allí estaré".

Diomande reveló las primeras palabras que le dirigió Mourinho tras su llegada al Real Madrid, diciendo: "Nada más llegar, me dijo: te prometí que formarías parte de mi equipo, y aquí estás".

El jugador respondió al técnico portugués diciendo: "Estoy feliz de trabajar contigo porque eres el mejor. Puedo aprender mucho de ti, y creo que eres el entrenador adecuado para continuar mi proceso de desarrollo".

Después, Diomande lanzó una declaración que refleja la magnitud de su confianza en su proyecto con Mourinho, diciendo: "Estoy dispuesto a morir por él".

Lee también:

¿Le arrebató el Barcelona a Rodri del Real Madrid? Deco responde con una respuesta sorprendente

Una gran casualidad

Diomande rememoró una de las paradojas más llamativas de su carrera, tras señalar que su debut como jugador profesional se produjo ante el Real Madrid en el Santiago Bernabéu, antes de convertirse más tarde en jugador de las filas del conjunto blanco.

Dijo: "Es la voluntad de Dios. Creo mucho en Dios, y lo que pasó fue una gran casualidad. Solo quiero disfrutar cada día".

Y añadió recordando aquel partido: "Recuerdo que intercambié la camiseta con Mbappé, y hoy estamos en el mismo vestuario y nos reímos juntos. Nunca olvidaré al Leganés, porque fue el único club que me dio la oportunidad de mostrar mis capacidades".

Diomande considera que su experiencia en el Leganés fue una etapa fundamental en su camino hacia el Real Madrid, antes de encontrarse ahora dentro de un vestuario que reúne a las estrellas a las que se enfrentaba en sus inicios, encabezadas por Kylian Mbappé.

Pueden debatir los temas y las noticias con mayor profundidad en los foros de Kooora

