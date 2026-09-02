Diomandé: Me quedé impactado tras ver a Vinicius y Mbappé; el Leipzig me enseñó esto

Yan Diomandé, la nueva estrella del Real Madrid, habló sobre su trayectoria, desde las calles de Abiyán hasta el vestuario del conjunto blanco.

El marfileño comenzó su relato rememorando su humilde origen, que todavía moldea su forma de entender el fútbol.

Y dijo en unas declaraciones publicadas por el diario "Marca": "Crecer en Abiyán hizo que el fútbol lo fuera todo para mí. Jugábamos en cualquier superficie que encontrábamos, sin botas adecuadas ni un campo apropiado, solo por amor al juego".

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Y añadió: "Nunca perdí esa pasión ni esa alegría; son la base de mi estilo de juego actual".

El comienzo del sueño en Estados Unidos

Reconoció que su sueño de dedicarse a esta profesión tardó mucho tiempo en hacerse realidad. Fue en Estados Unidos, a donde emigró cuando tenía apenas quince años y sin hablar inglés, donde empezó a imaginar un futuro profesional.

Y explicó: "Siempre fue mi sueño, pero empezó a parecer real cuando estaba en la academia DME de Florida y los ojeadores europeos empezaron a fijarse en mí".

Sin embargo, esa adaptación no fue fácil, tal y como señaló: "Fue difícil; al principio no podía comunicarme con nadie y todo era distinto. Pero el fútbol era mi idioma, y mis compañeros de equipo me ayudaron a encontrar mi lugar dentro y fuera del campo".

El verdadero despegue con el Leipzig

Su verdadero despegue llegó con el Leipzig, una etapa que atesora como su logro más importante.

Y dijo Diomandé: "Ganar el premio al mejor jugador revelación de la Bundesliga en mi primera temporada completa fue la prueba de que todos los sacrificios que hicimos mi familia y yo valieron la pena".

Y subrayó que aquella temporada fue decisiva en su fichaje por el Real Madrid, aclarando: "El Leipzig me enseñó a competir al más alto nivel semana tras semana, y el cuerpo técnico me exigía mejorar cada detalle de mi rendimiento. Aquella temporada me dio la confianza y la mentalidad que iba a necesitar en el Real Madrid".

Diomandé y el fichaje por el Real Madrid

El delantero no ocultó sus sentimientos al hablar de lo que significa vestir la camiseta blanca, y dijo: "Es cumplir el sueño de mi infancia, es todo lo que perseguí. Estoy deseando escribir mi propio capítulo en este club y contribuir a su éxito".

Es un reto que afronta tras haber disputado su primera Copa del Mundo con la selección de Costa de Marfil, una experiencia de la que extrajo valiosas lecciones. Y añadió: "Representar a mi país en el escenario mundial me enseñó que los estadios más grandes requieren la máxima calma: tienes que confiar en tu preparación. En cuanto a lo que ocurre fuera del campo, compartir esta experiencia con mi país y mi familia es algo que guardaré siempre en mi memoria".

Diomandé y las estrellas del Real Madrid

Tras instalarse en Valdebebas, Diomandé expresó su asombro por el nivel de sus nuevos compañeros, encabezados por Vinicius y Mbappé. Y dijo: "Es algo increíble. En cada sesión de entrenamiento, el nivel de rendimiento es tan alto que no te queda otra opción que subir tu nivel".

Y añadió: "Aprendes algo nuevo con solo observar sus movimientos, su forma de pensar y cómo se preparan cada día".

Es una experiencia de aprendizaje diaria de la que el jugador marfileño, de 19 años, espera sacar el máximo provecho en esta nueva etapa de su carrera futbolística.

Lejos de los focos, el joven extremo se describe a sí mismo como una persona tranquila, muy apegada a sus raíces, algo que le aporta estabilidad pese a los vaivenes de los últimos meses.

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Y concluyó: "Soy muy tranquilo. Me gusta pasar tiempo con mi familia y mis amigos, escuchar música y llamar a los míos en Abiyán. Mantener esa conexión con mis raíces me mantiene centrado".