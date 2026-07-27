Diomandé: las 72 horas que convirtieron al "nuevo Messi" en una estrella del Bernabéu

Antes de convertirse en uno de los nombres más solicitados en el mercado de fichajes, y antes de que su valor superara los 100 millones de euros, Yan Diomande era simplemente un joven jugador que acababa de regresar de una lesión y jugaba con el filial del Leganés.

Pero lo que ocurrió en apenas tres días cambió por completo el rumbo de su futuro, después de deslumbrar a todos en un partido amistoso, para transformarse rápidamente en un jugador de LaLiga y debutar con la camiseta del Leganés ante el Real Madrid en el estadio Santiago Bernabéu.

Borja Jiménez, exentrenador del Leganés y actual técnico del Al-Ahli de Catar, reveló los detalles de los días que marcaron el inicio de la carrera del astro marfileño, asegurando que su talento fue excepcional desde el primer toque.

El comienzo fue con un vídeo en YouTube

Jiménez recuerda la primera vez que escuchó el nombre de Diomande: "Oí hablar de Yan por primera vez cuando Jeff Luhnow, propietario del Leganés, me enseñó un vídeo casero suyo en YouTube. Tenía unos 16 años y estudiaba en una de las academias del club en Estados Unidos".

Y añadió en declaraciones al diario español "Marca": "Jeff me dijo: tenemos al nuevo Messi. Y lo que vi en aquel vídeo era realmente impresionante".

Jiménez nunca olvidará la primera vez que vio a Diomande sobre el terreno de juego, apenas una semana antes del enfrentamiento contra el Real Madrid el 29 de marzo de 2025.

Y dijo: "Jugamos un amistoso en el campo de Butarque contra el filial. Yan solo había disputado unos minutos con el filial la semana anterior, pero yo no lo había visto antes".

Y añadió: "En la primera jugada regateó a su rival con facilidad, luego repitió en la segunda, y después dio un pase interior magnífico con un primer toque impresionante, y a continuación recibió el balón dentro del área, se la preparó y la mandó a la escuadra".

Y continuó: "Después de solo cinco o seis jugadas, llamé al entrenador del filial y le dije: saca a Yan del campo, porque en la próxima jugada le van a dar una patada. Sácalo de inmediato y que se entrene con nosotros mañana".

El técnico español aclaró que su decisión no fue exagerada, sino que llegó para proteger al jugador: "Solo jugó 45 minutos porque volvía de una lesión, y además era muy superior al resto de los jugadores, y eso a veces genera tensión dentro de los partidos. Preveía una entrada violenta contra él, por eso preferimos sustituirlo".

La primera lección y un elogio temprano

Tras incorporarse a los entrenamientos del primer equipo, Jiménez quiso transmitir un mensaje especial al joven jugador, pero no fue de índole técnica.

Y dijo: "No le hablé de fútbol, sino del comportamiento dentro del primer equipo. Le pedí que siguiera ofreciendo su mismo nivel, pero respetando la jerarquía dentro del vestuario".

Y añadió: "Le dije: debes llegar el primero y marcharte el último, ayudar a tus compañeros y ser consciente de que eres el jugador nuevo. Quería que entendiera las normas de la profesionalidad antes que nada".

Y aseguró que Diomande asimiló el mensaje con rapidez: "Quería ser un guía para él en sus primeros pasos hacia el profesionalismo, y entendió a la perfección todo lo que le dije".

Jiménez rememoró un episodio que ocurrió al terminar el primer entrenamiento de Diomande con el primer equipo: "Íbamos caminando hacia el vestuario cuando se me acercó Dani Raba y me dijo: este chico es fantástico. Y le respondí: sí, realmente lo es".

El debut en el Bernabéu

Tras su brillante actuación en los entrenamientos, el cuerpo técnico no dudó en incluirlo en la convocatoria para el partido contra el Real Madrid.

Y dijo Jiménez: "Fuimos al Bernabéu necesitando conseguir un resultado positivo, y lo hicimos jugar en torno al minuto 80. Desde el principio estábamos convencidos de que era un jugador diferente".

Y añadió: "Su primer toque fue un cambio magnífico de ritmo de juego dentro del área, antes de sufrir una entrada que provocó una reclamación de penalti que no se pitó. Y desde ese momento, su carrera empezó a tomar forma de manera natural".

El exentrenador del Leganés aseguró que lo que más le llamó la atención no fue solo el aspecto técnico, sino la personalidad del jugador.

Y dijo: "No mostró ningún tipo de miedo, incluso jugando por primera vez en el estadio Santiago Bernabéu, un campo que desconcierta a muchos jugadores jóvenes".

Un mes y medio que lo cambió todo

Jiménez consideró que Diomande habría sido capaz de cambiar el destino del Leganés si se hubiera incorporado al primer equipo antes.

Y aclaró: "Si hubiera estado con nosotros desde enero, quizás habríamos competido por puestos europeos en lugar de pelear por no descender, pero solo permaneció con nosotros un mes y medio".

Y añadió: "Fue un jugador decisivo, marcó goles y cambió el rumbo de muchos partidos. Incluso ante el Sevilla, a pesar de fallar una ocasión clara, su influencia fue enorme".

Jiménez reveló que numerosos clubes extranjeros se interesaron por Diomande cuando su valor se estimaba en torno a los 20 millones de euros, que fue la cantidad que pagó el Leipzig por su fichaje.

Y dijo: "Me dijeron que 20 millones de euros era una cantidad muy alta, y les respondí que su valor se multiplicaría por dos o tres veces en uno o dos años".

Pero la realidad llegó más rápido de lo que preveía, ya que el valor del jugador se disparó de forma enorme en una sola temporada, tras marcharse al Leipzig por 20 millones de euros, y ahora está cerca de salir en una operación cuyo valor oscila entre los 100 y los 120 millones de euros, confirmándose como uno de los talentos emergentes más destacados del fútbol europeo.