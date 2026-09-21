El joven extremo marfileño Yan Diomandé (19 años) se ha ganado un puesto con fuerza dentro del once del Real Madrid, ya que continuó ofreciendo niveles destacados durante los minutos que disputó ante el Atlético de Madrid, reforzando las magníficas impresiones que había dejado anteriormente frente al Elche.

Y pese a las circunstancias adversas que vivió el conjunto blanco por la inferioridad numérica tras la expulsión del defensa Huijsen, la aparición del joven extremo fue uno de los puntos positivos más destacados en las filas del equipo durante la segunda parte.

Según el diario español As, el entrenador José Mourinho recurrió al banquillo para dar entrada a Diomandé en lugar de Vinicius tras encajar el equipo el primer gol y jugar en inferioridad numérica.

Y a pesar de que la portería del Real Madrid se vio batida con el segundo gol solo 5 minutos después de la entrada del jugador marfileño, este no se rindió y asumió la tarea de activar la banda derecha que el dorsal 7 fue incapaz de aprovechar.

El exjugador del Leipzig mostró una velocidad extraordinaria y capacidad para el regate (logró 4 regates de 6), así como una precisión de pase del 90%, además del compromiso defensivo al ganar 9 duelos de 12 durante los 36 minutos que disputó, un periodo de tiempo en el que completó el mismo número de regates que Vinicius y Kylian Mbappé juntos durante todo el partido, y ello pese a que su equipo disputó el encuentro con diez jugadores.

La entrada de Diomandé se saldó con un cambio sin precedentes en el último periodo, pues la estrella brasileña Vinicius fue sustituida antes de cumplirse la hora de juego (en el minuto 54).

A pesar de ello, el jugador aceptó el cambio y estrechó la mano de Mourinho y del resto de miembros del cuerpo técnico antes de sentarse en el banquillo.

Y nada más terminar el encuentro, a diferencia de algunos de sus compañeros, se dirigió directamente a los vestuarios, cerrando así un nuevo partido que demostró el total alejamiento del jugador de su mejor nivel.

Esta realidad sitúa al entrenador portugués en una posición complicada, al ver cómo el recién llegado y protagonista del fichaje más caro en la historia del club supera a uno de los jugadores más decisivos en la historia reciente del Real Madrid.

La dificultad aumenta si se tiene en cuenta que Diomandé mostró en sus últimos minutos ante el Elche y el Atlético de Madrid que se siente más cómodo jugando en la banda izquierda.

En consecuencia, en cuanto termine el parón internacional y comience la preparación del duelo ante el Villarreal, Mourinho tendrá que tomar una decisión determinante: o bien mantener la presencia de un elemento clave del calibre de Vinicius, o bien apostar por el recién llegado Diomandé.



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