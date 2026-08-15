Diomande, convocado por primera vez: Mourinho prepara sus armas para el ensayo final

La lista del Real Madrid para el amistoso ante el Schalke, previsto para mañana domingo en Alemania, presentó cambios llamativos, después de que José Mourinho recuperara a la mayoría de los integrantes de su equipo en la última prueba antes del comienzo de la nueva temporada.

La convocatoria contó con la primera aparición del marfileño Yan Diomandé, junto a Marc Cucurella e Ibrahima Konaté, además del regreso de tres de las principales estrellas del equipo: Kylian Mbappé, Jude Bellingham y Thibaut Courtois.

Por el contrario, Endrick se ausenta del viaje a Alemania, después de que el cuerpo técnico decidiera mantenerlo en Madrid y seguir un programa especial para evitar lesiones, mientras que Aurélien Tchouaméni se ausenta por sufrir una fuerte sobrecarga en el músculo del muslo.

También continúan las ausencias de los lesionados de larga duración: Éder Militão, Rodrygo, Ferland Mendy y Raúl Asencio.

Diomandé, en el punto de mira

Las miradas se dirigen especialmente hacia Diomandé, que se prepara para disputar su primer partido con la camiseta del Real Madrid, después de convertirse en el fichaje más caro de la historia del club.

La prueba ante el Schalke será una primera oportunidad para ver la rapidez con la que el defensa marfileño se compenetra con sus compañeros, mientras que se espera que su aportación ofensiva también acapare atención, sobre todo con la posibilidad de que participe junto a Mbappé y Vinícius Júnior.

El encuentro representa también el primer amistoso de Mbappé este verano, después de haber vuelto a los planes de Mourinho antes del inicio de la temporada.

Mourinho pone a prueba su once titular

El duelo ante el Schalke cobra especial importancia al ser la última prueba del Real Madrid antes de su debut oficial en la nueva temporada ante el Espanyol el 22 de agosto.

Mourinho tiene la intención de aprovechar el partido para dar minutos adicionales a sus jugadores y definir los rasgos del once en el que se apoyará al inicio de la temporada, además de continuar integrando a los nuevos fichajes en su sistema.

El partido podría ser una oportunidad para que el técnico portugués pruebe la línea defensiva con la que podría comenzar el duelo ante el Espanyol, especialmente después de que Cucurella y Konaté entraran con fuerza en sus planes.

Konaté se ha convertido en un competidor directo por el puesto de central junto a Dean Huijsen, mientras que continúa la competencia en el lateral derecho entre Trent Alexander-Arnold y Denzel Dumfries, quien se ha impuesto con fuerza desde su llegada al equipo.