El parón internacional no fue una simple pausa pasajera para el marfileño Yan Diomande, sino que llegó como un obstáculo inesperado que cortó una trayectoria ascendente que empezaba a dibujar los rasgos de una nueva estrella del Real Madrid.

El jugador, que hasta ahora no estaba ofreciendo el nivel esperado de un fichaje valorado en 146 millones de euros, había empezado finalmente a demostrar que merecía la camiseta blanca, hasta el punto de que ya había voces dentro de la casa madridista que pedían darle su puesto como titular en detrimento de Vinicius Junior.

Diomande, conocido por su inclinación hacia el trabajo colectivo más que hacia el lucimiento individual, se impuso en los últimos tiempos con su gran disciplina defensiva en cada partido y con una notable mejora en sus números ofensivos, al aumentar su promedio de pases decisivos, pasando así de ser un fichaje polémico a una carta táctica de confianza.

Sin embargo, su incorporación a la selección de su país, Costa de Marfil, frenó ese impulso, según el diario español "Mundo Deportivo".

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El joven extremo disputó 209 minutos con los Elefantes en tres enfrentamientos ante Camerún, Somalia y Ghana, en los que completó dos partidos enteros y participó como suplente en los últimos minutos del tercero, en un intento por mantener el ritmo de competición.

Ahora, Diomande regresa a la capital española ante una prueba real, pues lo que se le exige no es solo recuperar el nivel que tenía antes del parón, sino confirmar que merece su lugar en el proyecto del Real Madrid; de lo contrario, las dudas sobre su futuro volverán a aflorar de nuevo.

Las previsiones apuntan a que el jugador, capaz de ocupar las posiciones de extremo derecho e izquierdo, volverá a formar parte del grupo titular de José Mourinho cuando se reanuden las competiciones, un escenario que podría abrir la puerta a grandes cambios en la línea de ataque, que podrían afectar a nombres de la talla de Arda Güler o incluso del propio Vinicius, pero ese es otro capítulo de la historia que aún no ha llegado el momento de escribir.



