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El defensa portugués Diogo Dalot ha elogiado la fortaleza mental del equipo tras su emocionante victoria a domicilio por 3-2 ante Gales en la Liga de Naciones. El triunfo permitió a Portugal resarcirse de la dura derrota por 4-1 sufrida ante Dinamarca en su anterior partido.

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Redención a domicilio

Portugal logró una victoria vital en Cardiff para mantener su impulso en la Liga de Naciones, remontando un 2-1 en contra para imponerse finalmente por 3-2 . El resultado cobró especial importancia tras la sorprendente goleada por 4-1 sufrida a manos de Dinamarca , una actuación que Diogo Dalot admitió que «no es normal» en un equipo del nivel de Portugal. Pese a jugar en un ambiente hostil y enfrentarse a una Gales decidida, Portugal encontró los recursos necesarios para darle la vuelta al partido y terminar en lo más alto del Grupo A4.

Al reflexionar sobre el carácter mostrado por la plantilla, Dalot destacó la importancia de la recuperación anímica del equipo. «Fue el partido que esperábamos. Habríamos preferido no encajar los goles, pero encontramos la capacidad de ir a por el resultado y, aun con un jugador menos, no encajar otro gol. En general, estamos muy contentos con la fase de grupos que hicimos. Dimos una buena respuesta al último partido, que no es normal en nosotros», señaló Dalot, según recoge A Bola.

El defensa del Manchester United subrayó que había que aprender las lecciones del desastre ante Dinamarca. «Tiene que dejar huella y generar malestar. Es un partido atípico; no es normal que encajemos cuatro goles. Hoy era importante dar esa imagen de que podemos reaccionar. ¿Me habría gustado no encajar dos goles? Por supuesto, pero buscar formas de ganar el partido forma parte del fútbol. En eso estuvimos excelentes», añadió el lateral.

Flexibilidad táctica y mejora defensiva

Dalot jugó en el lado izquierdo de la defensa durante el encuentro en Gales, una posición con la que está cada vez más familiarizado a nivel de clubes. Aunque reconoció que sigue prefiriendo jugar por la derecha, se mostró totalmente dispuesto a adaptarse a las necesidades tácticas del cuerpo técnico. El defensa señaló que tanto él como Joao Cancelo aportan la versatilidad necesaria para ocupar varias posiciones en la línea defensiva según el rival y la situación del partido.

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«Me siento completamente cómodo. Por suerte, ya he jugado muchos partidos por la izquierda y estoy jugando ahí en mi club. Si me preguntáis si es donde más me gusta jugar, probablemente no, pero sé que, si el entrenador me necesita, estaré ahí. El entrenador sabe que tanto Cancelo como yo podemos jugar por la izquierda. Nos sentimos completamente cómodos con eso», dijo Dalot.

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En busca de la fase final de cuatro

Al terminar primera de su grupo, por delante de Noruega y de una Dinamarca ya eliminada, Portugal ha reforzado su condición de aspirante al título. Las eliminatorias de marzo supondrán un salto importante en el nivel de exigencia, con posibles rivales de peso como Países Bajos, Bélgica o España. Dalot se mostró indiferente ante el rival concreto que pueda deparar el sorteo y afirmó que la plantilla está preparada para enfrentarse a cualquiera en su intento de alcanzar la fase final de cuatro.

«Eso nos da la confianza de que hicimos un buen trabajo y fuimos el mejor equipo del grupo. Pero sabemos que cualquier rival será difícil. Es el nivel al que queremos estar y los equipos contra los que queremos jugar. Estamos a la espera de saber contra quién jugaremos y en marzo estaremos aquí para luchar por la fase final de cuatro», señaló el defensa.

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Aspectos por mejorar

Pese a la alegría por la remontada, Dalot se apresuró a señalar que Portugal aún tiene un margen de mejora considerable, especialmente en las transiciones defensivas. Indicó que el equipo debe actuar de forma más coordinada cuando el rival supera la primera línea de presión, para evitar que aproveche los espacios al contraataque, como Gales consiguió hacer en algunos momentos del emocionante partido de cinco goles.

«Hay muchos aspectos en los que podemos mejorar, principalmente no permitir que los equipos superen la primera fase de presión y generen algunas transiciones que podemos evitar. Pero, obviamente, estamos en un proceso de búsqueda de la mejora. Demostramos que podemos ser un equipo muy completo. Estamos contentos con lo que hicimos, pero sabemos que, en la próxima fase, los equipos son fuertes en ataque y, por tanto, también tenemos que ser fuertes en defensa», concluyó Dalot.