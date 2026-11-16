Dino Sani, campeón del Mundial de 1958 con Brasil y de la Copa de Europa con el AC Milan, muere a los 94 años

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El excentrocampista brasileño Dino Sani, que ayudó a su selección a conquistar su primer Mundial en Suecia en 1958, ha fallecido a los 94 años. El emblemático organizador de juego también tuvo una exitosa carrera en clubes de Sudamérica y Europa, en la que ganó la Serie A y la Copa de Europa durante su etapa en el AC Milan.

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El fútbol brasileño llora la muerte de un centrocampista legendario

La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) confirmó que Sani falleció el domingo, lo que dio lugar a numerosos homenajes a una pieza clave de la primera selección brasileña que conquistó el escenario mundial.

Conocido por la precisión de sus pases, sus lanzamientos a balón parado y su labor de cobertura defensiva, disputó 24 partidos con su selección, con un balance de 16 victorias, cuatro empates, cuatro derrotas y cuatro goles. Además de conquistar el Mundial, ganó la Copa Oswaldo Cruz de 1958, la Copa Bernardo O'Higgins de 1959 y la Copa Roca de 1960.

El presidente de la federación encabeza los emotivos homenajes

En el Mundial de 1958, disputado en Suecia bajo la dirección de Vicente Feola, el centrocampista fue titular en la victoria por 3-0 ante Austria en el debut y en el empate 0-0 con Inglaterra. Después, una lesión muscular le impidió seguir jugando y Zito ocupó su puesto.

En un comunicado oficial, el presidente de la CBF, Samir Xaud, le rindió homenaje: «Hemos perdido a uno de nuestros primeros campeones del mundo. Dino Sani grabó su nombre en la historia de la selección brasileña en 1958. Su nombre siempre estará entre los grandes de Brasil. En este momento difícil para su familia y sus amigos, les transmito mis condolencias y rindo homenaje a este gran campeón e ídolo».

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En otro homenaje publicado en Instagram, la federación escribió: «La CBF lamenta profundamente el fallecimiento de Dino Sani, integrante del equipo campeón del mundo en 1958, que consiguió la primera estrella para Brasil. Dino Sani deja un legado de éxitos y una historia que el fútbol brasileño siempre recordará. Toda nuestra solidaridad con su familia, sus amigos y sus seguidores. Descansa en paz, campeón».

Una carrera repleta de títulos en dos continentes

Nacido en São Paulo el 23 de mayo de 1932 en el seno de una familia italiana, Sani comenzó su carrera en el Palmeiras en 1950 y ganó el Campeonato Paulista. Después de pasar por el XV de Jaú y el Comercial-SP, llegó en 1954 al São Paulo, donde marcó 113 goles en 324 partidos y conquistó el título estatal de 1957. Tras jugar en Boca Juniors de 1960 a 1961, fichó por el AC Milan y ganó la Serie A de 1961-62 y la Copa de Europa de 1962-63. Cerró su etapa como futbolista en el Corinthians entre 1965 y 1968, periodo en el que conquistó el Torneo Río-São Paulo de 1966.

Sus éxitos como entrenador dejan un legado duradero

Tras dirigir al Corinthians de 1969 a 1970, Sani ganó tres títulos estatales consecutivos de Rio Grande do Sul con el Internacional entre 1971 y 1973, antes de regresar para conquistar otro en 1983. También dirigió al Palmeiras, Flamengo, Fluminense, Coritiba, Goiás y Ponte Preta. Llevó al Peñarol a ganar las ligas uruguayas de 1978 y 1979 y posteriormente entrenó a Boca, Coritiba, Qatar y Grêmio, donde se retiró en 1992. Se esperan homenajes antes del amistoso de Brasil contra Singapur del martes.