¡Dinamismo juvenil! Bischof brilla en el centro del campo y la nueva generación del Bayern arrasa

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El joven centrocampista del Bayern de Múnich Tom Bischof se mostró encantado tras dirigir el juego en la victoria por 6-1 ante el Magdeburg en la Copa de Alemania. Bischof, que dio una brillante asistencia a Michael Olise, elogió el apoyo de la afición local en el Allianz Arena.

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La nueva generación lleva al Bayern a la siguiente ronda de Copa

Tom Bischof fue uno de los jóvenes talentos que salió de inicio en la victoria por 6-1 del Bayern de Múnich ante el Magdeburgo en la segunda ronda de la Copa de Alemania. Bischof compartió un renovado centro del campo con Lennart Karl.

Bischof dejó su huella de inmediato con un gran pase a Ismael Saibari, que cedió el balón a Michael Olise para que abriera el marcador.

David Santos Daiber también saltó desde el banquillo y marcó su primer gol con el primer equipo del club.

Bischof valora la prueba ante el Magdeburgo y la conexión con la afición

Al analizar su actuación, Bischof reconoció que el Magdeburgo complicó las cosas al Bayern por el centro en los primeros compases. «Sabíamos que tienen calidad y que juegan bien al fútbol», afirmó Bischof.

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«Intentaron presionarnos por todo el campo. No es tan fácil, pero lo esperábamos».

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«Al final, es una victoria muy merecida para nosotros. Es divertido jugar ante la afición. Siempre nos apoya y es increíble jugar en el Allianz Arena», añadió.

El segundo entrenador Danks destaca el control en la segunda parte

El segundo entrenador Aaron Danks elogió a los jóvenes por adaptarse a la presión del Magdeburgo tras el descanso. «En la segunda parte encontramos nuestro ritmo y eso nos dio el control», señaló Danks.

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«Estoy muy contento esta noche, pero no fue fácil».

Los pases creativos de Bischof y el dinamismo de Karl en ataque fueron decisivos para superar el entramado defensivo del Magdeburgo.

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Los jóvenes, preparados para jugar el Der Klassiker

Tras superar la prueba copera, Bischof y las promesas del Bayern siguen preparados por si cuentan con ellos para el exigente duelo del sábado contra el Borussia Dortmund.

El espíritu de equipo entre los más jóvenes sigue ampliando las opciones de rotación del Bayern.

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El Bayern centra ahora toda su atención en sumar los tres puntos en el Der Klassiker.